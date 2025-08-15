Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές καταφθάνουν στο Άνκορατζ όπου πρόκειται να λάβει χώρα το ιστορικό τετ α τετ.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο TASS δείχνει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να εισέρχεται σε ξενοδοχείο της αμερικανικής πόλης όπου θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, φορώντας ένα φούτερ με την ένδειξη «CCCP». Πρόκειται για τη ρωσική συντομογραφία για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).

Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":https://t.co/vpU0gOwc6o



Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj August 15, 2025

Η επιλογή της ενδυμασίας προκάλεσε αίσθηση, δεδομένου ότι ο Ψυχρός Πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης σημάδεψε το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, μέχρι την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος και την ίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1991.

Ο Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα. «Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ είχε εκφράσει την ελπίδα να συνεχιστεί στην Αλάσκα «η εποικοδομητική συζήτηση» που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Άνκορατζ, σύμφωνα με την τελική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που επίσης αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) και θα φύγει αυθημερόν στις 17:45 ώρα Αλάσκας.

Το πρωί της Παρασκευής, κάτοικοι του Άνκορατζ συμμετείχαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απουσία της Ουκρανίας από τις συνομιλίες, εκφράζοντας με συνθήματα και πλακάτ την αλληλεγγύη τους στο Κίεβο.

