Απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν θα συλληφθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν όταν προσγειωθεί στην Αλάσκα ενώ σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δίνει το BBC.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο σε σχέση με φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Αν και ο Τζο Μπάιντεν είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και είχε δηλώσει ότι το ένταλμα είναι δικαιολογημένο, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ.

Ο Μπιλ Κλίντον είχε υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, με το οποίο ιδρύθηκε το δικαστήριο, το 2000, αλλά η Γερουσία των ΗΠΑ δεν έλαβε ποτέ τα απαραίτητα μέτρα για την κύρωση της συνθήκης, η οποία θα την καθιστούσε νομικά δεσμευτική.

Δύο χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους έθεσε επίσημα τέλος σε κάθε συμμετοχή των ΗΠΑ στο δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι ο θεσμός παραβίαζε την κυριαρχία των ΗΠΑ. Επομένως, τα εντάλματα του δικαστηρίου δεν έχουν ισχύ στο αμερικανικό έδαφος.

«Η έλλειψη δικαιοδοσίας του ΔΠΔ μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί επέλεξαν την Αλάσκα ως τόπο διεξαγωγής της συνάντησης» σημειώνει το BBC.