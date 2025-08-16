Τις πρώτες του δηλώσεις για τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα μετά την επιστροφή του στη Ρωσία, έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύσκεψη στο Κρεμλίνο το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι συζήτησε τις αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία με τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Είχαμε την ευκαιρία, την οποία και αξιοποιήσαμε, να μιλήσουμε για τις αιτίες που γέννησαν την κρίση. Ακριβώς η εξάλειψη αυτών των βαθέων αιτίων πρέπει να αποτελέσει τη βάση της επίλυσης», δήλωσε ο Πούτιν.

Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, заявил Путин на совещании в Кремле по итогам саммита:https://t.co/sbuhhOcABs



Видео: Kremlin. ru pic.twitter.com/lIWg0Z4Lff — ТАСС (@tass_agency) August 16, 2025

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε επίσης ότι η συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν «ειλικρινής και ουσιαστική», ενώ είπε ότι συζήτησε τρόπους για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία «σε δίκαιη βάση».

protothema.gr