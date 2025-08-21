Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν θέτει σκληρούς όρους για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Ο Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να διατηρήσει καθεστώς ουδετερότητας και να εμποδίσει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στο έδαφός της.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα για την πρώτη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, με τον Πούτιν να περνάει σχεδόν όλη την τρίωρη κλειστή συνάντησή τους συζητώντας πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι «η συνάντηση θα ανοίξει, ελπίζουμε, το δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία», αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Στην πιο λεπτομερή ρωσική αναφορά μέχρι σήμερα σχετικά με την πρόταση του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, το Reuters μπόρεσε να σκιαγραφήσει τα βασικά σημεία που θα ήθελε να δει το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: Το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν το Ντονμπάς, καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο.

Το Κίεβο απέρριψε αυτούς τους όρους ως ισοδύναμους με παράδοση.

Σύμφωνα με πηγές – όπως αναφέρει το Reuters – στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς.

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και δεδομένα από πηγές.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Πούτιν επιμένει ακόμη στις προηγούμενες απαιτήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει νομικά δεσμευτική υπόσχεση από τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, καθώς και να θέσει όρια στον ουκρανικό στρατό και να συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης.

Η στάση Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της απόσυρσης από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς λειτουργεί ως φρούριο που εμποδίζει την προέλαση των Ρώσων βαθύτερα στην Ουκρανία.

«Αν μιλάμε για απλή αποχώρηση από την ανατολή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σχόλια που δημοσίευσε το Κίεβο την Πέμπτη. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που αφορά τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές».

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ένας στρατηγικός στόχος που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας και τον οποίο το Κίεβο θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση για την ασφάλειά του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της Ρωσίας να αποφασίσει για την ένταξη στη συμμαχία.

Πηγή: Τα ΝΕΑ / Reuters