Περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα (10.000 km²) έχουν ήδη καταστραφεί από πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές του 2025, σηματοδοτώντας μια χρονιά ρεκόρ από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή στατιστικών το 2006.

Τα στοιχεία προέρχονται από το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS), το οποίο παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την έκταση των καμένων περιοχών.

Η συνολική έκταση που κάηκε ανερχόταν σε 10.157.310 στρέμματα το μεσημέρι της Πέμπτης 21/8, έκταση μεγαλύτερη από την Κορσική, ξεπερνώντας σε λιγότερο από οκτώ μήνες το προηγούμενο ρεκόρ των 9.885.240 στρεμμάτων για ολόκληρο το 2017, βάσει των εκτιμήσεων ανά χώρα που παρείχε το EFFIS, την ώρα που η Ισπανία και η Πορτογαλία συνεχίζουν να είναι αντιμέτωπες με μεγάλες πυρκαγιές.

Κατά τη διάρκεια πυρκαγιών του 2017, περισσότερη από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη ήταν στην Πορτογαλία όπου 119 άνθρωποι έχασαν η ζωή τους.

Μέχρι σήμερα, τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης –η Ισπανία, η Κύπρος, η Γερμανία και η Σλοβακία— ξεπέρασαν ήδη το ετήσιο ρεκόρ τους σε 20 χρόνια καταγεγραμμένων στοιχείων.

Η Πορτογαλία, η οποία διατηρεί το απόλυτο ρεκόρ των 5.635.300 καμένων στρεμμάτων του 2017 (το μεγαλύτερο για μια χώρα της ΕΕ) ουδέποτε είχε μια τόσο μεγάλη καμένη έκταση κατά την ημερομηνία της 21ης Αυγούστου.

Η Ισπανία, την οποία σαρώνουν πολλές πυρκαγιές στο δυτικό της τμήμα, έχοντας αφήσει πίσω τους τέσσερις νεκρούς, είναι μακράν η πλέον πληγείσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις φωτιές, με περισσότερα από 4.000.000 στρέμματα (4.000 km2) που έγιναν στάχτη, δηλαδή περίπου το 40% της καμένης έκτασης στην ΕΕ φέτος.

Η Πορτογαλία, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες, ακολουθεί με σχεδόν 2.740.000 καμένα στρέμματα, μπροστά από τη Ρουμανία με 1.260.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, 356.000 στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν στάχτη, κυρίως στην Οντ, η οποία επλήγη από τεράστια πυρκαγιά στις αρχές Αυγούστου.

Εκτός από την ΕΕ, η Βρετανία βιώνει ήδη μια χρονιά ρεκόρ, μετά τις πυρκαγιές την άνοιξη, κατά τη διάρκεια ενός πρώιμου καύσωνα, καθώς και στη βόρεια Σκωτία στα τέλη Ιουνίου.

Στα Βαλκάνια, η Σερβία καταγράφει επίσης τη χειρότερη χρονιά της από τότε που άρχισαν να συλλέγονται δεδομένα.

Οι εκτιμήσεις αυτές του EFFIS, δείκτη του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, λαμβάνουν υπόψη μόνο τις φωτιές που έχουν κάψει τουλάχιστον 300 στρέμματα.

Μεταξύ των αρχών Ιανουαρίου και της 19ης Αυγούστου, οι δασικές πυρκαγιές σε 22 από τις 27 χώρες της ΕΕ εξέπεμψαν 35 μεγατόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ένα πρωτοφανές επίπεδο γι αυτή την περίοδο του έτους, σύμφωνα με το EFFIS, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να ξεπεραστεί το ετήσιο ρεκόρ των 41 μεγατόνων που καταγράφηκε το 2017.

Εκείνη τη χρονιά, οι πυρκαγιές προκάλεσαν τον θάνατο περισσοτέρων από 200 ανθρώπων στην ΕΕ, κυρίως στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Το 2025, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιές στην Κύπρο, ένας στη Γαλλία και επτά στην Ιβηρική Χερσόνησο, αποτελώντας έναν προσωρινό απολογισμό με 10 νεκρούς, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

