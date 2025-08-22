Ο γάμος του Μάικλ Μπούλος με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε το προφίλ της οικογένειας Μπούλος διεθνώς. Πίσω από τη λάμψη όμως, οι New York Times αποκαλύπτουν μια σειρά από αμφιλεγόμενες συμφωνίες που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκτυο.

Ήταν Ιανουάριος του 2021, όταν ο Μάικλ Μπούλος, λίγα χρόνια μετά την αποφοίτησή του από το κολέγιο, γονάτισε στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου και ζήτησε σε γάμο την Τίφανι Τραμπ. Η θετική απάντηση της κόρης του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στο όνομα Μπούλος λάμψη και πρόσβαση σε έναν κόσμο επιρροής. Σχεδόν αμέσως, όπως δείχνουν έγγραφα, συμβόλαια και μηνύματα που δημοσιοποίησαν οι New York Times, ο ίδιος και οι συγγενείς του βρέθηκαν να κερδίζουν οικονομικά από τη νέα τους θέση δίπλα στους Τραμπ.

Το superyacht «Solstice» και ο Τζάρεντ Κούσνερ

Η πρώτη υπόθεση ήταν οικογενειακή. Ο Μπούλος, τότε σε ρόλο επιχειρηματία στην εταιρεία yacht brokerage του ξαδέλφου του Τζίμι Φράντζι, εντόπισε τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ως πιθανό πελάτη. Η πρόταση: μια «ευκαιρία» αγοράς ενός ημιτελούς σκάφους περίπου 50 μέτρων, με προοπτική ανακαίνισης και αξιοποίησης.

Ο Μάικλ Μπούλος (επάνω αριστερά) με τη σύζυγό του Τίφανι Τραμπ και το ζεύγος Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ.

Η παρουσίαση που εστάλη στον Κούσνερ τον Ιούνιο του 2021 μιλούσε για κόστος 12,5 εκατ. ευρώ (περίπου 15 εκατ. δολάρια τότε), περιλαμβάνοντας και μια σταθερή μεσιτική αμοιβή 1 εκατ. ευρώ για την ομάδα Μπούλος–Φράντζι. «Για να καταλάβω, μιλάμε για 1 εκατ. προμήθεια;» φέρεται να ρώτησε ο Κούσνερ, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα.

Στην πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με μηνύματα του ίδιου του Φράντζι, η εταιρεία δαπανούσε πολύ λιγότερα για την αγορά του σκάφους. Σε ένα από τα μηνύματα έγραφε: «ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 3,5», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πραγματική υπερχρέωση άγγιζε τα 2,5 εκατ. δολάρια. Στελέχη της εταιρείας μάλιστα συζητούσαν την ανάγκη να αποτραπεί ο Κούσνερ από το να προσλάβει ανεξάρτητο εκτιμητή: «Θα είναι δύσκολο να το κρύψουμε», σημείωνε ένας από αυτούς.

Δεν είναι σαφές αν ο Μπούλος γνώριζε την πλήρη μεθόδευση. Ωστόσο τα μηνύματα δείχνουν ότι συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, πιέζοντας μάλιστα όταν οι δικηγόροι του Κούσνερ καθυστερούσαν. «Εγώ και η Τίφανι είμαστε έξαλλοι», έγραψε σε συνεργάτες.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2022. Ο Φράντζι αναφέρει ότι έβγαλε 400.000 δολάρια, ενώ ο Μπούλος εισέπραξε περίπου 300.000. Αργότερα, σύμφωνα με δικαστική κατάθεση τρίτου δικηγόρου, ο Κούσνερ συνειδητοποίησε ότι είχε υπερχρεωθεί κατά 2,5 εκατ. δολάρια. Ο ίδιος δεν σχολίασε δημόσια τις λεπτομέρειες, αλλά συνεργάτης του σημείωσε ότι σήμερα ο Μπούλος εργάζεται «με μεγάλη επιτυχία» για να βρεθεί νέος αγοραστής για το ίδιο σκάφος, που παραμένει ημιτελές σε ελληνικά ναυπηγεία και συγκεκριμένα στο Πέραμα.

Το «σαουδαραβικό deal» και τα 100.000 δολάρια

Μερικούς μήνες μετά το κλείσιμο του deal του σκάφους, τον Ιούνιο του 2022, ο Μπούλος και ο Φράντζι συναντήθηκαν με τον Σαουδάραβα επιχειρηματία Αμπντουλέλαχ Αλλάμ στη Βιρτζίνια. Ο Αλλάμ, άλλοτε μεγαλοεπενδυτής ακινήτων, είχε δει την περιουσία του να κατάσχεται στο Ριάντ μετά το «αντι-διαφθορά» κύμα του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν το 2017.

Ο Φράντζι, οφειλέτης εκατομμυρίων στον Αλλάμ, πρότεινε σχέδιο: θα αξιοποιούσε τις επαφές του Μπούλος με την οικογένεια Τραμπ ώστε να «μαλακώσει» τις σαουδαραβικές αρχές και να επιστραφεί η περιουσία. Σε αντάλλαγμα, ο ίδιος θα έβλεπε τα χρέη του να διαγράφονται και θα εξασφάλιζε συμμετοχή σε νέες δουλειές.

Λίγο πριν το ραντεβού, ο Φράντζι έστειλε μήνυμα στον Αλλάμ: «Χρειάζεται 25.000 δολάρια, του είπα ότι είναι δάνειο». Στο μήνυμα περιλάμβανε το όνομα και τον τραπεζικό λογαριασμό του Μπούλος. Την ημέρα της συνάντησης, ο Αλλάμ μετέφερε 100.000 δολάρια στον λογαριασμό του.

Η εξήγηση για το ποσό αλλάζει ανάλογα με τον εμπλεκόμενο: ο εκπρόσωπος του Μπούλος είπε ότι επρόκειτο για εξόφληση χρέους που όφειλε ο Φράντζι στον Μπούλος. Συνεργάτης του Αλλάμ υποστήριξε ότι ήταν προσωπικό δάνειο. Ο Φράντζι, ανάλογα με την περίσταση, άλλοτε το αποκαλούσε δάνειο και άλλοτε τακτοποίηση χρέους.

Τα μηνύματα πάντως δείχνουν ότι η στρατηγική αφορούσε την επίδειξη πρόσβασης: «Θα ήταν καλό να πετάξεις με τον Μάικλ και την Τίφανι», έγραφε ο Φράντζι στον Αλλάμ. «Σβήσε όλα τα μηνύματα», πρόσθετε σε αραβικά. Ο Μπούλος δεν εμφανίζεται σε αυτά τα μηνύματα και αρνείται κάθε εμπλοκή.

Τελικά, ο Αλλάμ δεν πήρε πρόσκληση στον γάμο, ούτε επέστρεψε την περιουσία του.

Η άνοδος του πατέρα και η σκιά της εξουσίας

Η δημοσιότητα του γάμου στο Mar-a-Lago το 2022 απογείωσε και τον πατέρα του Μάικλ, Μασάντ Μπούλος. Παρουσιάστηκε ως «δισεκατομμυριούχος» στα διεθνή ΜΜΕ και εξελίχθηκε σε βασικό υποστηρικτή της καμπάνιας Τραμπ. Μετά την εκλογή του 2024, διορίστηκε σύμβουλος του προέδρου για τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια ανώτατος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Αφρική.

Ωστόσο, έρευνα των NYT πέρσι αποκάλυψε ότι η περιουσία του είναι μάλλον περιορισμένη, με τη συμμετοχή του σε οικογενειακή εταιρεία φορτηγών στη Νιγηρία να αξίζει λιγότερο από… δύο δολάρια.

protothema.gr