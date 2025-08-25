Οι αρχές της Κόστα Ρίκα ανακοίνωσαν την κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης που υπερβαίνει τον έναν τόνο, σε επιχείρηση της αστυνομίας στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας Μάριο Σαμόρα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη συνοικία Πιέδρας Μπλάνκας, στην Όσα, όπου σε σημείο ελέγχου εντοπίστηκε όχημα που μετέφερε 1.299 δέματα κοκαΐνης, βάρους περίπου ενός κιλού το καθένα.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έφερε ημιαυτόματο τουφέκι AR-15. Ο Σαμόρα εξήγησε ότι οι συλλήψεις εντάσσονται σε σειρά στοχευμένων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Κόστα Ρίκα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια κλιμάκωση της δράσης κολομβιανών και μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία χρησιμοποιούν τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής ως βασικό διαμετακομιστικό κόμβο για τη μεταφορά κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες – τη χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση κοκαΐνης παγκοσμίως.

