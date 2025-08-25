Δύο σεισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη δυτική Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή του Μπαλίκεσιρ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε στις 21:58 με μέγεθος 4,8 Ρίχτερ, 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ, με εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

Μόλις 16 λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση, μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, σχεδόν στην ίδια περιοχή – 58 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ – με εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Αυγούστου είχε προηγηθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία.

