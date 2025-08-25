Με ένα βιβλίο που χαρακτηρίζεται «ωμό και συγκλονιστικό», η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, από τα πιο γνωστά θύματα του Τζέφρι Επστάιν, επανέρχεται μετά θάνατον για να αφηγηθεί τη δική της ιστορία. Η γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν μόλις 17 ετών, ολοκλήρωσε τα απομνημονεύματά της λίγο πριν δώσει τέλος στη ζωή της, αφήνοντας πίσω της ένα χειρόγραφο που αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις.

Το βιβλίο με τίτλο «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» θα κυκλοφορήσει στις αρχές Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Alfred A. Knopf και αριθμεί περίπου 400 σελίδες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το έργο «περιλαμβάνει σπαρακτικές, ενοχλητικές και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες» από την περίοδο που η Τζιουφρέ βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Επστάιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ αναφέρεται και στις σχέσεις τους με ισχυρούς φίλους, ανάμεσά τους και ο πρίγκιπας Άντριου.

Η τελευταία της επιθυμία

Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό της, η Τζιουφρέ έστειλε email στη συγγραφέα και δημοσιογράφο Έιμι Γουάλας, στο οποίο ξεκαθάριζε πως ήθελε το βιβλίο να κυκλοφορήσει ανεξάρτητα από τις συνθήκες της ζωής της. «Στην περίπτωση του θανάτου μου, θέλω να βεβαιωθώ ότι το Nobody’s Girl θα εκδοθεί. Πιστεύω ότι έχει τη δύναμη να επηρεάσει ζωές και να ανοίξει αναγκαίες συζητήσεις γύρω από αυτά τα εγκλήματα», έγραφε χαρακτηριστικά. Το μήνυμα εστάλη την 1η Απριλίου και 20 περίπου μέρες αργότερα, η Τζιουφρέ αυτοκτόνησε, σε ηλικία 41 ετών.



Η υπόθεση με τον πρίγκιπα Άντριου

Η Τζιουφρέ είχε στραφεί νομικά εναντίον του δούκα του Γιορκ στις ΗΠΑ, ισχυριζόμενη ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της όταν ήταν ανήλικη, κατόπιν πιέσεων του Επστάιν και της Μάξγουελ. Ο Άντριου αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, όμως το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, που εκτιμάται σε περίπου 12 εκατομμύρια λίρες. Παρότι η υπόθεση «έκλεισε» νομικά, το σκάνδαλο στιγμάτισε για πάντα τη δημόσια εικόνα του και τον απομάκρυνε από τα βασιλικά καθήκοντα.

Η Τζιουφρέ είχε περιγράψει τρεις διαφορετικές συναντήσεις με τον Άντριου: σε σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο, σε πολυτελή κατοικία του Επστάιν στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική. Η πλέον γνωστή φωτογραφία της με τον Άντριου και τη Μάξγουελ, από τη βραδιά στη λέσχη Tramp, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Το εκδοτικό παρασκήνιο και η «μετακόμιση»

Η Τζιουφρέ είχε αρχικά συμφωνήσει με τον εκδοτικό οίκο Penguin Press για ένα συμβόλαιο επτά ψηφίων, το ίδιο που είχε αναλάβει και το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι. Όταν όμως στέλεχος μετακινήθηκε στον Knopf, η συγγραφική της δουλειά ακολούθησε. Ο εκδότης Τζόρνταν Πάβλιν χαρακτήρισε το έργο «μια ωμή και σοκαριστική διαδρομή, την ιστορία ενός αδάμαστου πνεύματος που πάλευε να ελευθερωθεί».

Το χειρόγραφο, σύμφωνα με τον Knopf, «έχει περάσει από αυστηρό fact-checking και νομικό έλεγχο», ώστε να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις για το περιεχόμενο.



Η συνέντευξη Μάξγουελ και η αντίδραση της οικογένειας

Η είδηση της έκδοσης έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη της Γκισλέιν Μάξγουελ μέσα από τις φυλακές των ΗΠΑ, όπου ισχυρίστηκε ότι την πρώτη γνωριμία του Άντριου με τον Επστάιν την έκανε η Σάρα Φέργκιουσον και όχι η ίδια. Η οικογένεια της Τζιουφρέ αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση ότι «δίνει βήμα σε μια καταδικασμένη εγκληματία να ξαναγράψει την ιστορία». «Πρόκειται για παρωδία δικαιοσύνης που ακυρώνει τις εμπειρίες τόσων επιζώντων», ανέφεραν σε κοινή δήλωση.

