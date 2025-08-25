Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις της νότιας Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς.
Η ανακοίνωση του υπουργείου ανέφερε ότι σημειώθηκαν δύο διαδοχικές επιθέσεις. Η πρώτη στόχευσε τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ενώ η δεύτερη εκδηλώθηκε την ώρα που ασθενοφόρα και διασώστες επιχειρούσαν να ανασύρουν τραυματίες και νεκρούς. Οι αρχές της Γάζας μιλούν για «πολλά θύματα».
Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο και το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλια. Το νοσοκομείο Νάσερ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ισραηλινών επιδρομών, με πιο πρόσφατη τον Ιούνιο, όταν τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τότε το Ισραήλ είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον μαχητών της Χαμάς.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ο εικονολήπτης του σταθμού, Μοχάμεντ Σαλάμεχ. Το δίκτυο ανακοίνωσε μέσω Instagram τον θάνατό του, ενώ πρόσθεσε ότι συνολικά τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στην επίθεση.
Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι στα θύματα περιλαμβάνονται ένας δημοσιογράφος που εργαζόταν για το Reuters και μία ανεξάρτητη δημοσιογράφος συνεργάτης του Associated Press.