Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις της νότιας Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Η ανακοίνωση του υπουργείου ανέφερε ότι σημειώθηκαν δύο διαδοχικές επιθέσεις. Η πρώτη στόχευσε τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ενώ η δεύτερη εκδηλώθηκε την ώρα που ασθενοφόρα και διασώστες επιχειρούσαν να ανασύρουν τραυματίες και νεκρούς. Οι αρχές της Γάζας μιλούν για «πολλά θύματα».

a strike targeted the Vocational Training floor in Nasser Hospital in Khan Yunis, the Vocational Training floor located in the southern part of the Nasser Medical Complex was known to be the floor of Hamas's Ministry of Internal Affairs in Gaza.

Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο και το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλια. Το νοσοκομείο Νάσερ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ισραηλινών επιδρομών, με πιο πρόσφατη τον Ιούνιο, όταν τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τότε το Ισραήλ είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον μαχητών της Χαμάς.

Targeting Civil Defence officers and paramedics by Israeli jets while evacuating casualties following Israeli bombing of Nasser Hospital!

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ο εικονολήπτης του σταθμού, Μοχάμεντ Σαλάμεχ. Το δίκτυο ανακοίνωσε μέσω Instagram τον θάνατό του, ενώ πρόσθεσε ότι συνολικά τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Journalists have been killed in today's terrorist attack on Nasser Hospital, Gaza:



• Hossam El-Masry — Reuters

• Mohamed Salama — Al Jazeera

• Mariam Abu Daqqa — Independent Arabic & AP

• Moaz Abu Taha — NBC



Silencing the truth is terrorism.
#Gaza

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι στα θύματα περιλαμβάνονται ένας δημοσιογράφος που εργαζόταν για το Reuters και μία ανεξάρτητη δημοσιογράφος συνεργάτης του Associated Press.

