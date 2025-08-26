Μια αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αμπούτζα – Καντούνα εκτροχιάστηκε το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου, στην Νιγηρία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών (NEMA).

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται τρία βαγόνια πεσμένα στο πλάι. Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τζέρε, στην Πολιτεία του Νίγηρα, στα βόρεια της Αμπούτζα.

NRC confirms a train derailment involving its Kaduna bound AKTS train service at about 11.09 at KM 49 between Kubwa station and Asham station.



Emergency rescue, medical personnel, and nearby hospitals have already been mobilised.



Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή είναι γνωστή για τα αλλεπάλληλα ατυχήματα και άλλα συμβάντα. Την περασμένη εβδομάδα τα δρομολόγια ανεστάλησαν επειδή είχαν υπερθερμανθεί οι ράγες.

Το 2024 το τρένο είχε εκτροχιαστεί και πάλι κοντά στον σταθμό του Τζέρε, χωρίς να σκοτωθεί κανείς. Το 2023 το ίδιο τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στον σταθμό του Κούμπουα. Το 2022, μια ένοπλη συμμορία επιτέθηκε στο τρένο σκοτώνοντας δέκα ανθρώπους. Περίπου 60 επιβάτες κρατήθηκαν όμηροι επί πολλούς μήνες, αλλά στη συνέχεια απελευθερώθηκαν όλοι. Μετά την επίθεση αυτή, τα δρομολόγια διακόπηκαν επί πολλούς μήνες.

Η σιδηροδρομική γραμμή, μήκους 186 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε το 2016 έπειτα από πέντε χρόνια εργασιών. Ο στόχος ήταν να παρασχεθεί στους κατοίκους ένα ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς επειδή στους δρόμους σημειώνονται τακτικά επιθέσεις από συμμορίες ενόπλων, καθώς και πολλά τροχαία δυστυχήματα.

CNN.gr