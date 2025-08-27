Η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας κορυφώνεται, μετά την ανακοίνωση του Καράκας ότι θα αναπτύξει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για περιπολίες στα χωρικά του ύδατα. Η απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο αποτελεί αντίδραση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων Βλαντίμιρ Παντρίνο δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι θα στείλει “ναυτικές περιπολίες στον Κόλπο της Βενεζουέλας και πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας βορειότερα στα χωρικά μας ύδατα”, και ανακοίνωσε επίσης τη “σημαντική ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών με διάφορες αποστολές”.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη τριών αντιτορπιλικών εφοδιασμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους και σήμερα την ανάπτυξη ενός πυραυλοφόρου καταδρομικού και ενός πυρηνοκίνητου επιθετικού υποβρυχίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Πεντάγωνο προτίθεται επίσης να στείλει 4.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

iefimerida.gr