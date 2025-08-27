Έντονες ταραχές ξέσπασαν στη Λωζάνη της Ελβετίας μετά τον θάνατο του 17χρονου Μάρβιν Μ., ο οποίος σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν έχασε τον έλεγχο κλεμμένου δικύκλου και έπεσε σε τοίχο γκαράζ, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την αστυνομία. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο νεαρός κατέληξε.

Ο θάνατός του προκάλεσε δύο νύχτες βίαιων επεισοδίων. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας, έστησαν οδοφράγματα με κάδους σκουπιδιών στους οποίους έβαλαν φωτιά, ενώ έριξαν μολότοφ και πέτρες. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Ζημιές προκλήθηκαν σε λεωφορεία και οχήματα, ενώ την Τρίτη συνελήφθησαν επτά άτομα.

Η αστυνομία του καντονιού Βω ανακοίνωσε ότι τέσσερις αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά τον εντοπισμό ρατσιστικών και σεξιστικών μηνυμάτων σε ιδιωτικές συνομιλίες τους. Παράλληλα, η εισαγγελία άνοιξε ποινική έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Αντικρουόμενες εκδοχές για το δυστύχημα

Οι αρχές παραδέχθηκαν ότι περιπολικό ακολουθούσε τον Μάρβιν, τόνισαν ωστόσο ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση και δεν σημειώθηκε καμία επαφή με το δίκυκλο, το οποίο κινείτο σε ζώνη χαμηλής ταχύτητας. Αντίθετα, η οικογένειά του αρνείται ότι ο 17χρονος είχε κλέψει το μηχανάκι, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό του «άδικο».

Ο Μάρβιν ήταν μετανάστης, με την υπόθεση να αναζωπυρώνει αντιπαραθέσεις γύρω από το μεταναστευτικό και τις συνθήκες αστυνόμευσης στη Λωζάνη. Από το 2016 έχουν καταγραφεί επτά θάνατοι σε αστυνομικές επιχειρήσεις στην πόλη, πέντε εκ των οποίων αφορούσαν άνδρες αφρικανικής καταγωγής.

Κοινωνικές εντάσεις και μεταναστευτικό

Η Λωζάνη έχει υποδεχθεί πάνω από 200.000 πρόσφυγες και μετανάστες από χώρες όπως η Ερυθραία, η Σομαλία, η Συρία και το Αφγανιστάν. Παρά τις πολιτικές ένταξης, οι κοινωνικές ανισότητες και η δυσκολία ενσωμάτωσης τροφοδοτούν εντάσεις. Σε εθνικό επίπεδο, το δεξιό Κόμμα του Λαού προωθεί πρόταση περιορισμού του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια μέχρι το 2050, με μέτρα που θα περιορίζουν τα δικαιώματα παραμονής των «προσωρινά αποδεκτών ξένων» αν ξεπεραστεί το όριο των 9,5 εκατομμυρίων.

