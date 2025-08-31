Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε στη δυτική Νορβηγία, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και εκτεταμένες ζημιές σε βασικές υποδομές της περιοχής. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, η κατολίσθηση παρέσυρε και κατέστρεψε τμήματα του αυτοκινητόδρομου E6, καθώς και της σιδηροδρομικής γραμμής, σε μήκος αρκετών δεκάδων μέτρων.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από νορβηγικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη σοκαριστική καταστροφή, με μια τεράστια ρωγμή να κόβει κάθετα τον αυτοκινητόδρομο και τη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Λεβανγιέρ, όπου και εκδηλώθηκε η κατολίσθηση. Οι αρχές βρίσκονται επί τόπου για την αποτίμηση της ζημιάς, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτίων του φαινομένου.

Ένας νεκρός από την κατολίσθηση

Ένας Δανός που εργαζόταν στο σημείο αγνοείται και θεωρείται νεκρός, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της περιοχής Τρόντελαγκ.

Δύο σπίτια κοντά στο σημείο της κατολίσθησης εκκενώθηκαν.

Η κρατική εταιρεία, αρμόδια για τη διαχείριση των υποδομών των νορβηγικών σιδηροδρόμων εκτελούσε εργασίες για τη σταθεροποίηση του εδάφους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Ωστόσο, είναι νωρίς για να διαπιστωθεί αν αυτές οι εργασίες μπορεί να προκάλεσαν την κατολίσθηση, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο αυτοκινητόδρομος E6 θα παραμείνει κλειστός για μέρες, σύμφωνα με τον νορβηγικό φορέα οδοποιίας.

