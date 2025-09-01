Μια προσωπική ιστορία της βασίλισσας Καμίλα έρχεται στο φως μέσα από το βιβλίο Power and the Palace, στο οποίο περιγράφεται πως δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν μαθήτρια και πώς αντέδρασε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Sunday Times, η ίδια η βασίλισσα είχε αποκαλύψει το περιστατικό στον Μπόρις Τζόνσον, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος του Λονδίνου. Η συζήτηση έγινε το 2008, παρουσία συνεργατών του, και όπως αναφέρεται, η Καμίλα μίλησε για μια «απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν μαθήτρια».

Το περιστατικό συνέβη σε τρένο με κατεύθυνση το Πάντινγκτον, όταν ήταν περίπου 16–17 ετών. Όπως καταγράφεται στο βιβλίο, ένας άντρας άρχισε να την αγγίζει, με τον Τζόνσον να ρωτά πώς αντέδρασε.

«Έκανα αυτό που μου είχε μάθει η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα στα αχαμνά με το τακούνι», φέρεται να του απάντησε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η βασίλισσα Καμίλα «ήταν αρκετά ψύχραιμη όταν έφτασαν στο Πάντινγκτον», ώστε να καταγγείλει τον δράστη σε έναν υπεύθυνο του σταθμού, με αποτέλεσμα ο άντρας να συλληφθεί.

