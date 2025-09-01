Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στην Τιαντζίν, ανέφερε ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους τον Αύγουστο στην Αλάσκα μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι οι αρχές του ΟΗΕ, ανάμεσα στις οποίες και ο σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών, παραμένουν σήμερα ισχυρές και ακλόνητες.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του στις προσπάθειες της Κίνας και της Ινδίας να συμβάλουν στην επίλυση της κρίσης.

Putin at SCO Summit in China:



Ukraine crisis arose not from Russia’s actions, but from a Western-backed coup in Kyiv.



I hope the “understanding” reached in Alaska paves the way for peace in Ukraine.



Root causes of the Ukraine crisis must be removed and security balance… pic.twitter.com/Su7mj0J9GP — Clash Report (@clashreport) September 1, 2025

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Σι, θα κάνει το ίδιο και με τους άλλους ηγέτες

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το αποτέλεσμα των συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ενώ θα ενημερώσει και τους άλλους ηγέτες στις διμερείς συναντήσεις τους.

Μιλώντας για την Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι καμιά χώρα δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά της εις βάρος της ασφάλειας άλλης χώρας.

Ο Πούτιν, στη συνέχεια, επανέλαβε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία και να βρεθεί η ισορροπία που θα επιφέρει ασφάλεια.

Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να σύρουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ είναι ένας από τους λόγους της κρίσης.

in.gr