Η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει σύντομα εργαλείο γονικού ελέγχου στο ChatGPT, έπειτα από την υπόθεση στις ΗΠΑ όπου γονείς κατηγόρησαν την εφαρμογή ότι ενθάρρυνε τον 16χρονο γιο τους να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «τον επόμενο μήνα οι γονείς θα μπορούν να συνδέουν τον λογαριασμό τους με εκείνον του εφήβου» και «να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο του απαντά το ChatGPT». Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση που εντοπιστεί «έντονη θλίψη» στις συνομιλίες του παιδιού και να τροποποιούνται οι παράμετροι του λογαριασμού.

Η ανακοίνωση ακολουθεί τη μήνυση που κατέθεσαν στα τέλη Αυγούστου οι γονείς ενός 16χρονου από την Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT παρείχε λεπτομερείς οδηγίες για αυτοκτονία και ενθάρρυνε την εφαρμογή τους.

Η OpenAI τόνισε ότι «εξακολουθεί να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται σε ενδείξεις ψυχικού άλγους» και ανακοίνωσε πως μέσα στις επόμενες 120 ημέρες θα τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα. Σε ορισμένες «ευαίσθητες συζητήσεις» θα χρησιμοποιούνται πιο εξελιγμένα μοντέλα, όπως το GPT-5-thinking, που τηρούν πιο συστηματικά τις οδηγίες ασφαλείας.

