Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την Τρίτη (2/9) τις φήμες που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο περί σοβαρού προβλήματος υγείας, τονίζοντας ότι η απουσία του για δύο ημέρες από τη δημόσια σκηνή ήταν αρκετή για να τροφοδοτήσει διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Γραφείο Οβάλ, ο Τραμπ κλήθηκε με χιουμοριστικό τρόπο να σχολιάσει την παραφιλολογία: «Πώς μάθατε το Σαββατοκύριακο ότι ήσασταν νεκρός;», ρώτησε δημοσιογράφος.

"How did you find out over the weekend that you were dead?"



A reporter asks Donald Trump about an internet rumour that he had died.https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BQKbjEYPaW September 2, 2025

Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν είδε ο ίδιος τις σχετικές αναρτήσεις, αλλά ενημερώθηκε για αυτές. «Δεν έκανα τίποτα για δύο ημέρες και είπαν ότι πρέπει να έχει κάτι», σημείωσε, συγκρίνοντας την περίπτωση του με τον Τζο Μπάιντεν: «Ο Μπάιντεν δεν έκανε τίποτα για μήνες. Δεν τον είδατε ποτέ. Και κανείς ποτέ δεν είπε ότι είχε κάποιο πρόβλημα, ενώ ξέρουμε ότι δεν ήταν στην καλύτερη φόρμα».

Οι φήμες είχαν φουντώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να ισχυρίζονται ακόμη και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν νεκρός, γεγονός που διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο.

protothema.gr