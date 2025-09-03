Περισσότερες από 33.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από παραλαβή τους μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ανάρτηση των εγγράφων αυτών στο διαδίκτυο, χωρίς σαφή ταξινόμηση, πραγματοποιείται ενώ η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες περί ελλιπούς διαφάνειας στην υπόθεση του εύπορου και δικτυωμένου χρηματομεσίτη της Νέας Υόρκης. Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 μέσα στη φυλακή, πριν οδηγηθεί σε δίκη για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσεως, με θύματα κυρίως ανήλικες.

Καθώς, έπειτα από μήνες υποσχέσεων στους οπαδούς του για εκκωφαντικές αποκαλύψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τα πυρά να στρέφονται στην κυβέρνησή του και στον ίδιο, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι δεν βρέθηκε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερου υλικού της έρευνας ή την έναρξη νέας.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες να βάλει τέλος στην πολεμική, στρεφόμενος εναντίον ακόμη και μέρους της βάσης του.

Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τοντ Μπλαντς, πλέον κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέκρινε στα τέλη Ιουλίου τη φυλακισμένη συνεργό, άλλοτε σύντροφο του Τζέφρι Έπστιν, τη Γκιλέιν Μάξγουελ. Απομαγνητοφωνήσεις όσων διαμείφθηκαν δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Αυγούστου.

Ο θάνατος –οφειλόταν σε αυτοκτονία σύμφωνα με τις αρχές– του Τζέφρι Έπστιν τροφοδότησε αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας: πολλοί θεωρούν πως δολοφονήθηκε για να αποτραπούν αποκαλύψεις για προβεβλημένες προσωπικότητες.

iefimerida.gr