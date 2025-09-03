Δικαστήριο στην Ινδία καταδίκασε σε θανατική ποινή έναν άνδρα, ο οποίος έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του επειδή είχε σκούρο χρώμα δέρματος. Το θύμα ήταν η νεαρή Λάκσμι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017, όταν ο δράστης, με το όνομα Κισαντάς, επέστρεψε στο σπίτι και παρέδωσε στη γυναίκα του ένα πλαστικό μπουκάλι με καφέ υγρό. Της είπε ότι επρόκειτο για «φάρμακο» που θα βοηθούσε ώστε το δέρμα της να γίνει πιο ανοιχτόχρωμο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, άλειψε το υγρό στο σώμα της και όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι μύριζε σαν οξύ, την πυρπόλησε με ένα αναμμένο στικ λιβανιού. Όταν το σώμα της άρχισε να καίγεται, έριξε το υπόλοιπο υγρό πάνω της και τράπηκε σε φυγή.

Οι γονείς και η αδελφή του Κισαντάς μετέφεραν τη Λάκσμι στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε μετά από μερικές ώρες.

Στην κατάθεσή της στην αστυνομία πριν τον θάνατό της, η γυναίκα ανέφερε για τον σύζυγό της πως «την ταπείνωνε συνεχώς επειδή είχε σκούρο δέρμα». Η Λάκσμι είπε συγκεκριμένα ότι ο σύζυγός της την αποκαλούσε συχνά «κάλι» (σκούρα) και την εξευτέλιζε για το σώμα της από τον γάμο τους το 2016.

Ο δικαστής της περιφέρειας, Ραχούλ Τσούντχαρι, χαρακτήρισε τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», αιτιολογώντας την επιβολή της θανατικής ποινής. «Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι αυτό το τραγικό και βάρβαρο έγκλημα δεν στρεφόταν μόνο κατά της Λάκσμι, αλλά και κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε στην απόφασή του. Ο Κισαντάς, πρόσθεσε, «πρόδωσε την εμπιστοσύνη της γυναίκας του» και επέδειξε «υπέρμετρη σκληρότητα ρίχνοντας το υπόλοιπο υγρό επάνω της» ενώ εκείνη καιγόταν. «Πρόκειται για έγκλημα που σοκάρει τη συνείδηση και είναι αδιανόητο σε μια υγιή και πολιτισμένη κοινωνία», καταλήγει στην απόφασή του.

Ο δημόσιος κατήγορος Ντινές Παλιουάλ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποτελέσει «μάθημα για την κοινωνία». «Μια νέα γυναίκα στα 20 της δολοφονήθηκε με βάρβαρο τρόπο. Ήταν αδελφή κάποιου, κόρη κάποιου, είχε ανθρώπους που την αγαπούσαν. Αν δεν προστατεύσουμε τις κόρες μας, τότε ποιος θα το κάνει;» τόνισε.

Ο Παλιουάλ ανέφερε ότι έχει διαβιβάσει την απόφαση στο ανώτερο δικαστήριο για επικύρωση της θανατικής ποινής, επισημαίνοντας όμως ότι ο καταδικασθείς έχει δικαίωμα έφεσης εντός 30 ημερών.

Ο δικηγόρος του Κισαντάς δήλωσε στο BBC ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι θα ασκήσει έφεση. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι ο θάνατος της Λάκσμι ήταν ατύχημα και ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη σε βάρος του πελάτη του, ο οποίος έχει κατηγορηθεί άδικα.

Η απόφαση του δικαστηρίου στην Ουνταϊπούρ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις ρατσιστικές αντιλήψεις στην Ινδία προς το σκουρόχρωμο δέρμα. Κορίτσια και γυναίκες με πιο σκούρο τόνο δέρματος συχνά αποκαλούνται με υποτιμητικά ονόματα και υφίστανται διακρίσεις, ενώ η αγορά προϊόντων λεύκανσης δέρματος αποφέρει κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων.

