Έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ των Ηνωμένων Πολιτειών η 23χρονη Ουκρανή Ιρίνα Ζαρούτσκα, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τον 35χρονο δράστη.

Σύμφωνα με υλικό από κάμερα ασφαλείας, η νεαρή γυναίκα, η οποία είχε καταφύγει στις ΗΠΑ μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της για να ξεφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, φαίνεται να χρησιμοποιεί το κινητό της τηλέφωνο την ώρα του περιστατικού.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 35χρονος Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, που καθόταν ακριβώς πίσω της, διακρίνεται να βγάζει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και να τη χτυπά με αυτό στον λαιμό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Charlotte Area Transit System (CATS), ο 35χρονος μετά το δολοφονικό χτύπημά του κατευθύνθηκε ατάραχος προς μια από τις πόρτες του συρμού, ενώ από το μαχαίρι του έσταζε το αίμα της 23χρονης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο δύο λεπτά μετά την επίθεση, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος δράστης δεν γνώριζε το 23χρονο θύμα του.

O 35χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας στη Σάρλοτ

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό ο 35χρονος είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων ενώ εμφανίζεται να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

Όσοι γνώριζαν την Ζαρούτσκα κάνουν λόγο για μια «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη που αγαπούσε την γλυπτική και τη σχεδίαση ρούχων» συμπληρώνοντας ότι αγαπούσε τα ζώα και συχνά φρόντιζε τα κατοικίδια των γειτόνων της.

Η 23χρονη ζούσε στη Σάρλοτ μαζί με τη μητέρα της, τον αδελφό και την αδελφή της



Όσοι γνώριζαν την 23χρονη κάνουν λόγο για μια «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη που αγαπούσε την γλυπτική και τη σχεδίαση ρούχων»

protothema.gr