Η Γαλλία βρίσκεται σε νέα πολιτική κρίση μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του αφού έλαβε μόλις 194 ψήφους υπέρ έναντι 364 κατά στη διαδικασία εμπιστοσύνης. Ο Μπαϊρού είχε συνδέσει την παραμονή του με την έγκριση πακέτου περικοπών 44 δισ. ευρώ για τη μείωση του χρέους.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αντιμέτωπος με την έκτη αλλαγή πρωθυπουργού από το 2017, απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, διαβεβαιώνοντας ότι θα ορίσει νέο πρωθυπουργό «τις επόμενες ημέρες». Πηγές του AFP εκτιμούν ότι η ανακοίνωση μπορεί να γίνει ακόμη και εντός της ημέρας.

Στα σενάρια διαδοχής ξεχωρίζουν κυβερνητικά στελέχη με στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον Μακρόν, όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκονύ. Στη λίστα φέρονται να περιλαμβάνονται επίσης η υπουργός Υγείας Κατρίν Βωτρέν και ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ.

Παράλληλα, εξετάζονται και επιλογές εκτός υπουργικού συμβουλίου, όπως ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, ηγετική φυσιογνωμία ενός προοδευτικού αριστερού κινήματος, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, με ρίζες στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, προκειμένου να ενισχυθούν οι πολιτικές ισορροπίες.

Η παραίτηση Μπαϊρού τον καθιστά τον έκτο πρωθυπουργό που αποχωρεί υπό τον Μακρόν, μετά τους Εντουάρ Φιλίπ, Ζαν Καστέξ, Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ και Μισέλ Μπαρνιέ. Η συνεχής εναλλαγή ηγεσίας στο Ματινιόν αναδεικνύει τη δυσκολία του Γάλλου προέδρου να διατηρήσει κυβερνητική σταθερότητα σε ένα κοινοβούλιο χωρίς απόλυτη πλειοψηφία.

Το ζητούμενο πλέον είναι εάν ο νέος πρωθυπουργός θα κατορθώσει να περάσει τις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλίσει πολιτική συνοχή, την ώρα που η αντιπολίτευση εντείνει την πίεση ζητώντας νέες κάλπες.

