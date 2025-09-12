Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Φράντζβε, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη δολοφονία του συζύγου της, συγκλονίζοντας με την παρουσία της.
Η Έρικα εθεάθη να αποβιβάζεται από το Air Force Two στη Γιούτα, κρατώντας το χέρι της Ούσα Βανς, συζύγου του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Το αεροσκάφος του Αντιπροέδρου μετέφερε τη σορό του ακτιβιστή στην πατρίδα του, την Αριζόνα.
Συνοδευόμενη από το ζεύγος Βανς, η Έρικα επιβιβάστηκε σε SUV, χαιρετώντας με δάκρυα στα μάτια τους υποστηρικτές που κυμάτιζαν αμερικανικές σημαίες έξω από την εκκλησία Hansen Mortuary Chapel στο Φοίνιξ.
Λίγο νωρίτερα, βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα κατέγραψε τον Αντιπρόεδρο Βανς να βοηθά στη φόρτωση του φερέτρου στο αεροπλάνο στη Γιούτα. Ο ίδιος, που χαρακτήρισε τον Κερκ «αληθινό φίλο», ακύρωσε τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, για να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας.
Την απονομή του Μεταλλίου της Ελευθερίας στον Κερκ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας σε «αντίδραση χωρίς βία»: «Ο Κερκ μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Τσάρλι Κερκ, σημαία για τη νεολαία των τραμπιστών και σύμβολο για τη δεξιά πτέρυγα στις ΗΠΑ, δολοφονήθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν δέχτηκε σφαίρα στον λαιμό κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης διαλόγου στο πανεπιστήμιο Utah Valley, στη Γιούτα.