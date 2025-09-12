Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Φράντζβε, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη δολοφονία του συζύγου της, συγκλονίζοντας με την παρουσία της.

Η Έρικα εθεάθη να αποβιβάζεται από το Air Force Two στη Γιούτα, κρατώντας το χέρι της Ούσα Βανς, συζύγου του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Το αεροσκάφος του Αντιπροέδρου μετέφερε τη σορό του ακτιβιστή στην πατρίδα του, την Αριζόνα.

🔶 Air Force Two, the plane of Vice President J.D. Vance, led last night the body of Charlie Kirk from Utah to Arizona. Erika, Kirk's widow, got off the plane holding the hand of Second Lady Usha Vance. pic.twitter.com/2CcWSy20hy September 12, 2025

Συνοδευόμενη από το ζεύγος Βανς, η Έρικα επιβιβάστηκε σε SUV, χαιρετώντας με δάκρυα στα μάτια τους υποστηρικτές που κυμάτιζαν αμερικανικές σημαίες έξω από την εκκλησία Hansen Mortuary Chapel στο Φοίνιξ.

🚨🇺🇸 HEARTBREAKING: Charlie Kirk’s casket carried off Air Force Two in Phoenix after flight with JD Vance & wife Erika. Surreal honor for our GOAT. America won’t forget you, Charlie—we’ll fight on. Eternal legacy! 🙏🇺🇸 pic.twitter.com/SutPRcoKkG — Svilen Georgiev (@siscostwo) September 12, 2025

Charlie Kirk's body was flown Thursday on Air Force Two — the vice president's plane — from Utah to Arizona, where he lived with his family.



Second lady Usha Vance stepped off the plane in Phoenix with Erika Kirk. pic.twitter.com/ei5zvmKj8z September 12, 2025

Λίγο νωρίτερα, βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα κατέγραψε τον Αντιπρόεδρο Βανς να βοηθά στη φόρτωση του φερέτρου στο αεροπλάνο στη Γιούτα. Ο ίδιος, που χαρακτήρισε τον Κερκ «αληθινό φίλο», ακύρωσε τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, για να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας.

Την απονομή του Μεταλλίου της Ελευθερίας στον Κερκ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας σε «αντίδραση χωρίς βία»: «Ο Κερκ μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τσάρλι Κερκ, σημαία για τη νεολαία των τραμπιστών και σύμβολο για τη δεξιά πτέρυγα στις ΗΠΑ, δολοφονήθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν δέχτηκε σφαίρα στον λαιμό κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης διαλόγου στο πανεπιστήμιο Utah Valley, στη Γιούτα.