Η πρώτη γυναίκα ηγέτιδα του Νεπάλ δεσμεύτηκε σήμερα να εκπληρώσει τα αιτήματα των διαδηλωτών για «τερματισμό της διαφθοράς» καθώς ανέλαβε καθήκοντα ως προσωρινή πρωθυπουργός, αφού οι διαδηλώσεις νέων της «Γενιάς Ζ» απέκλεισαν τον προκάτοχό της.

Όπως μεταδίδει το AFP, η Σουσίλα Κάρκι δήλωσε ότι «πρέπει να εργαστούμε σύμφωνα με τη σκέψη της γενιάς Ζ. Αυτό που απαιτεί αυτή η ομάδα είναι ο τερματισμός της διαφθοράς, η χρηστή διακυβέρνηση και η οικονομική ισότητα. Εσείς και εγώ πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να το εκπληρώσουμε αυτό».

Η 73χρονη πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου τήρησε ενός λεπτού σιγή για όσους σκοτώθηκαν στις ταραχές, πριν ξεκινήσουν οι συναντήσεις στο βασικό κυβερνητικό συγκρότημα Σίνγκα Ντουρμπάρ όπου πολλά κτίρια πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια μαζικών διαμαρτυριών την περασμένη Τρίτη.

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε δύο ημέρες διαμαρτυριών δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, Ιακναραγιάν Αριάλ, αυξάνοντας τον προηγούμενο απολογισμό των 51 νεκρών.

Ήταν οι χειρότερες αναταραχές από το τέλος ενός δεκαετούς εμφυλίου πολέμου και την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.

Ο διορισμός της Κάρκι, γνωστής για την ανεξαρτησία της, ήρθε μετά από έντονες διαπραγματεύσεις του αρχηγού του στρατού, Στρατηγού Ασόκ Ρατζ Σίγκντελ και του Προέδρου Ραμ Τσάντρα Πάουντελ, μεταξύ άλλων με εκπροσώπους της «Γενιάς Ζ», της ομπρέλας του κινήματος διαμαρτυρίας των νέων.

Χιλιάδες νέοι ακτιβιστές χρησιμοποίησαν την εφαρμογή Discord για να ορίσουν την Κάρκι ως την επιλογή τους για την επόμενη ηγεσία της χώρας τους.

Το κοινοβούλιο του Νεπάλ διαλύθηκε και οι εκλογές ορίστηκαν για τις 5 Μαρτίου 2026, λίγο μετά τον διορισμό της Κάρκι. «Δεν θα μείνουμε εδώ περισσότερο από έξι μήνες σε καμία περίπτωση, θα ολοκληρώσουμε τις ευθύνες μας και θα δεσμευτούμε να παραδώσουμε την εξουσία στο επόμενο κοινοβούλιο και τους υπουργούς», δήλωσε η ίδια σε ομιλία της προς το έθνος.

Εργάτες τοποθέτησαν μια νέα πινακίδα για το γραφείο της Πρωθυπουργού σε ένα κτίριο εντός του συγκροτήματος, που όμως δεν είχε πυρποληθεί.

Ο Πρόεδρος Πάουντελ είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση ως «πολύ δύσκολη, περίπλοκη και σοβαρή» για την χώρα των Ιμαλαΐων των 30 εκατομμυρίων κατοίκων. «Καλώ ειλικρινά όλους να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την ευκαιρία… για να κάνουν τις εκλογές της 5ης Μαρτίου επιτυχημένες», είπε.

Όπως μεταδίδει το Reuters, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας του Νεπάλ δήλωσε ότι ανακαλύπτονται τώρα οι σοροί πολλών ανθρώπων που πέθαναν σε εμπορικά κέντρα, σπίτια και άλλα κτίρια που δέχτηκαν πυρά ή επιθέσεις, ενώ τουλάχιστον 2.113 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις χειρότερες αναταραχές στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Πολλά κυβερνητικά κτίρια, το ανώτατο δικαστήριο, το κτίριο του κοινοβουλίου, αστυνομικά τμήματα, επιχειρήσεις, καθώς και ιδιωτικές κατοικίες πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Προέδρου Παουντέλ και του Πρωθυπουργού Σάρμα Όλι, πυρπολήθηκαν.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, ένας πρώην DJ και ο άγνωστος μη κερδοσκοπικός οργανισμός του στο Νεπάλ χρησιμοποίησαν μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, δημοφιλή στους χρήστες βιντεοπαιχνιδιών, για να προκαλέσουν μαζικές διαμαρτυρίες και να οδηγήσουν στην αλλαγή ηγεσίας στη χώρα τους.

Ο Sudan Gurung, ο 36χρονος ιδρυτής του Hami Nepal (Είμαστε το Νεπάλ), χρησιμοποίησε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Discord και το Instagram για να κινητοποιήσει μαζικές διαδηλώσεις που ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό Sharma Oli σε παραίτηση, στην πιο θανατηφόρα πολιτική κρίση που έχει πλήξει το έθνος των Ιμαλαΐων εδώ και δεκαετίες. Η ομάδα χρησιμοποίησε VPN για πρόσβαση σε απαγορευμένες πλατφόρμες και απηύθυνε εκκλήσεις για δράση που έφτασαν σε δεκάδες χιλιάδες νέους, πρόσθεσαν 12 μέλη της που συμμετείχαν σε όλο αυτό. Το Reuters διευκρινίζει στο ρεπορτάζ ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με εκπροσώπους του Oli για σχόλια.

Οι πρώτες αναρτήσεις του Hami Nepal στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Discord έγιναν τόσο επιδραστικές που αναφέρθηκαν στην εθνική τηλεόραση.

Καθώς οι διαμαρτυρίες γίνονταν βίαιες, η ομάδα εντόπισε επίσης μηνύματα που χαρακτήρισε «ψεύτικες ειδήσεις» και κοινοποίησε αριθμούς τηλεφώνου νοσοκομείων.

Τα μέλη του Hami Nepal, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς είχαν χρησιμοποιήσει ονόματα πληρεξουσίων στο διαδίκτυο για λόγους ασφαλείας, δήλωσαν ότι ο Gurung και οι άλλοι ηγέτες της ομάδας έχουν έκτοτε καταστεί κεντρικοί παίκτες σε αποφάσεις υψηλού διακυβεύματος, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού της νέας προσωρινής ηγεσίας μέχρι τις εκλογές στις 5 Μαρτίου. Έχουν ήδη πείσει τον Πρόεδρο της χώρας και τον αρχηγό του στρατού να διορίσουν την πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Sushila Karki, γνωστή για τη σκληρή στάση της κατά της διαφθοράς, ως την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό του Νεπάλ με προσωρινή ιδιότητα, δήλωσαν τρία μέλη της ομάδας.

«Θα διασφαλίσω ότι η εξουσία βρίσκεται στον λαό και θα οδηγήσω κάθε διεφθαρμένο πολιτικό στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Gurung στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά τη διαμαρτυρία την Πέμπτη. Σήμερα Κυριακή, ο Gurung και η ομάδα του συμμετείχαν σε συναντήσεις για να αποφασίσουν για βασικές θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο και πρότειναν την απομάκρυνση ορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων που διορίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, δήλωσαν μέλη του Hami Nepal.

Ο Gurung, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από την ηλικιακή ομάδα της Γενιάς Ζ, και η ομάδα του έχουν ορκιστεί να μην αναλάβουν καμία θέση στο νέο προσωρινό υπουργικό συμβούλιο, αλλά θέλουν να συμμετέχουν στη μελλοντική λήψη αποφάσεων.

«Δεν θέλουμε να είμαστε πολιτικοί. Ο Gurung βοηθούσε μόνο την ομάδα της Γενιάς Ζ και είμαστε μόνο η φωνή του έθνους και δεν ενδιαφερόμαστε να αναλάβουμε ηγετικές θέσεις», δήλωσε ο Ρόνες Πραντάν, ένας 26χρονος εθελοντής της ομάδας.

Ο Gurung, ο οποίος ήταν DJ πριν ιδρύσει το Hami Nepal, οργάνωσε δράσεις κοινωνικής βοήθειας όταν ο χειρότερος σεισμός στην ιστορία του Νεπάλ σκότωσε πάνω από 9.000 ανθρώπους το 2015, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.