Ο στρατός του Νεπάλ βγήκε στους δρόμους μετά το πρωτοφανές χάος με τις επιθέσεις εξαγριωμένων διαδηλωτών στην πολιτική ελίτ της χώρας, σε κυβερνητικά γραφεία και σε κατοικίες αξιωματούχων.

🇳🇵‼️ | URGENTE — El Ejército de Nepal anuncia que asumirá el control del orden público a partir de las 10 pm hora local, en medio de protestas mortales que sacuden al país.

Μία ημέρα αφότου οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους, πυκνοί καπνοί υψώνονταν από τις φωτιές που ξέσπασαν στο κοινοβούλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο της πρωτεύουσας, καθώς και από τα σπίτια πρώην και νυν βουλευτών.

Εν μέσω χάους, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι 900 κρατούμενοι κατάφεραν να δραπετεύσουν από δύο φυλακές στις δυτικές περιοχές του Νεπάλ.

Η σύζυγος ενός πρώην αξιωματούχου κάηκε ζωντανή όταν το σπίτι της πυρπολήθηκε και δεν κατάφερε να διαφύγει. Στόχος έγιναν επίσης ξενοδοχεία και το αεροδρόμιο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές ακραίας βίας, την ώρα που η χώρα συγκλονίζεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα τεράστιο πλήθος να καταδιώκει τον αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Μπαράτ Παουντέλ σε στενά δρομάκια, προτού τον ρίξει στο έδαφος και τον ξυλοκοπήσει με κλωτσιές και γροθιές. Ο Παουντέλ επιχειρεί να διαφύγει, ωστόσο ένας άνδρας τον κλωτσά, με αποτέλεσμα να πέσει και να δεχθεί επίθεση από το εξαγριωμένο πλήθος.

Σε άλλο βίντεο, ο υπουργός εμφανίζεται να σέρνεται από διαδηλωτές στους δρόμους, γυμνός από τη μέση και πάνω, με μόνο το εσώρουχό του. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το μέγεθος της οργής και της ανεξέλεγκτης βίας που κυριαρχεί στους δρόμους του Νεπάλ τις τελευταίες ημέρες.

Big Breaking 🚨

This is the condition of Nepal's Finance Minister Bishnu Paudel.
#NepalProtests

Heard this is the Minister for Finance.

Η βία που ξέσπασε τη Δευτέρα στο Νεπάλ συνεχίστηκε, παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού και την υπαναχώρηση της κυβέρνησης από την απαγόρευση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το WhatsApp, που είχε εξοργίσει πολίτες ήδη αγανακτισμένους για τη διαφθορά.

Οι επικεφαλής των βασικών υπηρεσιών ασφαλείας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, απευθύνοντας έκκληση για ηρεμία και καλώντας τα πολιτικά κόμματα να βρουν ειρηνική διέξοδο από την κρίση. Όμως, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κάντγκα Πρασάντ Όλι και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων, παρέμενε ασαφές ποιος είχε τον έλεγχο.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 22, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει δράση. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στρατιώτες και πάνοπλοι αστυνομικοί εμφανίστηκαν σε δρόμους του Κατμαντού. Περικύκλωσαν ομάδες διαδηλωτών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους ανάγκασαν να γονατίσουν με τα χέρια δεμένα πίσω από το κεφάλι.

Η χαοτική κατάσταση πυροδοτήθηκε από την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ήρθε να ανάψει το φιτίλι σε χρόνια οργής και απογοήτευσης για τη διαφθορά και την οικονομική ανισότητα.

ALERT 🚨 Nepal parliament stormed by protesters, set on fire. Prime Minister KP Sharma Oli resigned after youth took the streets over social media ban

🤔🤔🤔



@imsidepaper pic.twitter.com/w7JwmryNWe — john doe (@johndoe1497575) September 9, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Νεπάλ διέταξε το μπλοκάρισμα 26 πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, επειδή δεν είχαν συμμορφωθεί με την προθεσμία εγγραφής.

Πλατφόρμες όπως το Instagram και το Facebook, που έχουν εκατομμύρια χρήστες στη χώρα και αποτελούν βασικό μέσο ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας, βρέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Η κυβέρνηση αιτιολόγησε την απαγόρευση λέγοντας ότι στόχος ήταν η καταπολέμηση των fake news, της ρητορικής μίσους και της διαδικτυακής απάτης. Ωστόσο, οι νέοι κατήγγειλαν την κίνηση ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου.

Παρότι η απαγόρευση άρθηκε βιαστικά το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση, με υπουργό να δηλώνει ότι έγινε για να «ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Gen Z», οι διαδηλώσεις είχαν ήδη αποκτήσει ασταμάτητη δυναμική, στοχεύοντας την πολιτική ελίτ και βυθίζοντας τη χώρα στο χάος.

Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε φουντώσει στα social media η καμπάνια «nepo kid», που έριχνε φως στον πολυτελή τρόπο ζωής των παιδιών πολιτικών και σε κατηγορίες για διαφθορά.

Χιλιάδες νέοι προσπάθησαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, με αρκετές περιοχές να τίθενται σε καθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας. Οι περισσότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές καταγράφηκαν τότε, γύρω από το κοινοβούλιο και κυβερνητικά κτίρια.

