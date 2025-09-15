Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι άρχισε ο εμβολιασμός για την αναχαίτιση της νέας επιδημίας του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία κηρύχθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου και πλήττει κυρίως την επαρχία Κασάι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών, μέχρι την Κυριακή είχαν καταγραφεί 81 κρούσματα και 28 θάνατοι, με το ποσοστό θνητότητας να ανέρχεται σε 34,6%. Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στις 20 Αυγούστου σε έγκυο γυναίκα 34 ετών.

Ο ΠΟΥ παρέδωσε ήδη 400 δόσεις του εμβολίου Ervebo στην Μπουλάπ, ένα από τα επίκεντρα της επιδημίας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται κι άλλες αποστολές. Συνολικά, η διεθνής οργάνωση συντονισμού για τον εφοδιασμό με εμβόλια (IGC) ενέκρινε την αποστολή περίπου 45.000 επιπλέον δόσεων στη χώρα. Ο εμβολιασμός αφορά κατά προτεραιότητα υγειονομικό προσωπικό και άτομα που ήρθαν σε επαφή με νοσούντες.

Η επιδημία αποδίδεται στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο. Ο Έμπολα παραμένει ιδιαίτερα θανατηφόρος, με ποσοστά θνητότητας που σε προηγούμενες εξάρσεις κυμάνθηκαν από 25% έως 90%. Στην πιο φονική επιδημία, την περίοδο 2018–2020, είχαν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 2.300 άνθρωποι.

Ο ΠΟΥ έχει αναπτύξει περίπου 50 επιστήμονες στην περιοχή, υποστηρίζοντας τις τοπικές αρχές. Ο οργανισμός εκτιμά ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός για τη ΛΔ Κονγκό, αλλά μέτριος σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο ιός Έμπολα ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1976 στο τότε Ζαΐρ. Μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών, με κύρια συμπτώματα τον υψηλό πυρετό, τον έμετο, τις αιμορραγίες και τη διάρροια. Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από δύο έως 21 ημέρες.

