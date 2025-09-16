Τραγωδία σημειώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στον βόρειο Καύκασο της Ρωσίας, όταν έσπασε το καλώδιο τελεφερίκ στο όρος Ελμπρούς, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι εννέα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις αρχές, 37 άτομα επέβαιναν στο τελεφερίκ όταν συνέβη το ατύχημα. Οι καρέκλες συνετρίβησαν πάνω σε βράχους ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν ακόμα μέσα, προκαλώντας τον θάνατο τριών ατόμων επί τόπου και τον τραυματισμό εννέα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, 25 τουρίστες παρέμειναν για ώρες εγκλωβισμένοι στο ύψος του αναβατήρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η δύσκολη επιχείρηση διάσωσης από τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το τελεφερίκ, που λειτουργούσε υπό τη διαχείριση της εταιρείας MKD Elbrus, αποτελεί τμήμα γραμμής σοβιετικής εποχής, η οποία μεταφέρει τουρίστες και ορειβάτες σε περιοχή βάσης σε υψόμετρο περίπου 3.700 μέτρων.

Μετά το δυστύχημα, ο διευθύνων σύμβουλος και ο επικεφαλής τεχνικός της εταιρείας τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ έχει διαταχθεί ποινική έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

