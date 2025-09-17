Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν την Τρίτη στη Βρετανία, έπειτα από προβολή φωτογραφιών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, λίγες ώρες πριν την επίσημη υποδοχή του από τον βασιλιά Κάρολο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για «κακόβουλη επικοινωνία» μετά από «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» εικόνων σε έναν από τους πύργους του κάστρου. Οι τέσσερις ενήλικες παραμένουν υπό κράτηση.

Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump #statevisit pic.twitter.com/yO0fnqk5Sa September 16, 2025

Η επίσκεψη Τραμπ και το σκηνικό διαμαρτυρίας

Ο Τραμπ αφίχθη στη Βρετανία το βράδυ της Τρίτης για τη δεύτερη επίσκεψή του ως αρχηγός κράτους. Σήμερα, Τετάρτη, θα γίνει δεκτός στο Κάστρο του Ουίνδσορ, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου, με πλήρη τελετή υποδοχής που περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές.

Την παραμονή της άφιξής του, διαδηλωτές ανήρτησαν πανό με φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο, ενώ αργότερα πρόβαλαν σε έναν από τους πύργους σειρά φωτογραφιών των δύο ανδρών, εικόνες θυμάτων του Έπσταϊν και αντίγραφο επιστολής που φέρεται να είχε γράψει ο Τραμπ στον χρηματιστή.

A giant photo of US President Donald Trump and paedophile Jeffrey Epstein has been unfurled outside Windsor Castle.



Follow our live blog on Donald Trump's second state visit to the UK 🔗 https://t.co/fNAgKoQckP pic.twitter.com/nm6eB6C1kC September 16, 2025

Η επίμαχη επιστολή και οι πολιτικές αντιδράσεις

Ο Τραμπ είχε γνωρίσει τον Έπσταϊν πριν την προεδρία του, αλλά, όπως έχει δηλώσει, η σχέση τους είχε διακοπεί χρόνια πριν τον θάνατο του τελευταίου στη φυλακή το 2019.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, Δημοκρατικοί βουλευτές δημοσιοποίησαν επιστολή που αποδίδεται στον Τραμπ, χρονολογημένη πριν από δύο δεκαετίες. Το έγγραφο, του οποίου η γνησιότητα αμφισβητείται από τον Λευκό Οίκο, περιείχε αναφορά στον Έπσταϊν ως «φίλο» και ευχές με τη φράση «Είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό», συνοδευόμενες από σκίτσο γυμνής γυναικείας σιλουέτας.

Παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ προς τους υποστηρικτές του να μην αναπαράγουν την υπόθεση, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τις αποκαλύψεις γύρω από τον Έπσταϊν και το δίκτυο σχέσεών του παραμένει έντονο.

