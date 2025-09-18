Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (21:58 ώρα Κύπρου Πέμπτης) ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάτκα στη Ρωσία, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία (USGS), το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι στον Ειρηνικό Ωκεανό, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Οι αρχές των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, κυρίως για νησιά της Αλάσκας, χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή θύματα.

A tsunami warning was issued at 12:07 PM PDT on September 18, 2025, by the National Tsunami Warning Center in Palmer, Alaska, for the Aleutian Islands from Amchitka Pass (125 miles west of Adak) to Attu, Alaska.

The warning follows a 7.8 magnitude earthquake at 10:58



The warning follows a 7.8 magnitude earthquake at 10:58… pic.twitter.com/Ea0RJMnU18 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 18, 2025

Σεισμική ακολουθία με ισχυρές δονήσεις

Πρόκειται για την τρίτη σεισμική δόνηση άνω των 7 Ρίχτερ τις τελευταίες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι αραιοκατοικημένη αλλά ιδιαίτερα σεισμογενής.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη «τρομερή σεισμική ακολουθία», υπενθυμίζοντας ότι στις 30 Ιουλίου είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. «Η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη», έγραψε σε ανάρτησή του.

