Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, χρειάστηκε να αλλάξουν ελικόπτερο κατά την αναχώρησή τους από τη Βρετανία, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο Marine One, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, κατά τη μετακίνησή τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προς το αεροδρόμιο Στάνσεντ του Λονδίνου. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, το ελικόπτερο αντιμετώπισε «υδραυλικό πρόβλημα», με αποτέλεσμα οι πιλότοι να αποφασίσουν την προσγείωση σε μικρό αεροδρόμιο «για καθαρά προληπτικούς λόγους».

Η αναγκαστική αλλαγή ελικοπτέρου δεν προκάλεσε καθυστέρηση στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία επιβιβάστηκαν σε άλλο ελικόπτερο και αργότερα αναχώρησαν αεροπορικώς από τη Βρετανία το απόγευμα της Πέμπτης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή τους.

protothema.gr