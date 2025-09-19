Η Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, ανέλαβε νέα διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Turning Point USA, του οργανισμού που ο ίδιος είχε ιδρύσει το 2012.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, ο Κερκ είχε στο παρελθόν εκφράσει την επιθυμία, σε περίπτωση θανάτου του, η σύζυγός του να διαδεχθεί στην ηγεσία.

«Ο Τσάρλι μας προετοίμασε όλους για μια στιγμή όπως αυτή. Εργάστηκε ακούραστα για να διασφαλίσει ότι η Turning Point USA θα μπορούσε να αντέξει ακόμη και τις μεγαλύτερες δοκιμασίες», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Όπως έλεγε πάντα ο Τσάρλι, “Έχουμε μια χώρα να σώσουμε”. Δεν θα παραδοθούμε ούτε θα γονατίσουμε μπροστά στο κακό. Θα συνεχίσουμε».

Ο Κερκ υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του Turning Point USA, το οποίο μετέτρεψε σε έναν από τους πιο σημαντικούς συντηρητικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ, ενώ θεωρείται ότι έπεισε πολλούς νέους Αμερικανούς να υποστηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα Maga, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Έρικα Κερκ είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων από το Arizona State University, ενώ το 2017 απέκτησε μεταπτυχιακό στη νομική από το Liberty University. Το 2022 ολοκλήρωσε διδακτορικό στη Χριστιανική Ηγεσία (Christian Leadership).

Είναι ιδιοκτήτρια της θρησκευτικής μάρκας μόδας Proclaim Streetwear και στο παρελθόν εργάστηκε ως ηθοποιός και μοντέλο, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς ομορφιάς, όπου κέρδισε τον τίτλο της Miss Arizona USA το 2012.

Με τον Τσάρλι Κερκ παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2021.

