Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στην Αριζόνα για το μνημόσυνο του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Το στάδιο των Arizona Cardinals πλημμύρισε από πλήθος ντυμένο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας – κόκκινο, λευκό και μπλε – ενώ χιλιάδες έμειναν εκτός των εγκαταστάσεων και εκατομμύρια παρακολούθησαν την τελετή τηλεοπτικά.

Στο βήμα ανέβηκαν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, η χήρα του Κερκ, Έρικα Κερκ, καθώς και άλλοι ομιλητές, αποτίοντας φόρο τιμής στον ιδρυτή του Turning Point USA, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα.

Όταν ανέβηκε στο βήμα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε την τελετή από το θεωρείο του, το οποίο βρισκόταν ψηλά πάνω από το γήπεδο και ήταν καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί, πρώτα αγκάλιασε την Έρικα Κερκ και στη συνέχεια εξύμνησε τον σύζυγό της λέγοντας στα πλήθη ότι ήταν «ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής μας για την αμερικανική ελευθερία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν μια επίθεση στα ιδανικά όλων των συντηρητικών.

«Το όπλο ήταν στραμμένο προς το μέρος του, αλλά η σφαίρα ήταν στραμμένη προς όλους μας. Αυτή η σφαίρα ήταν στραμμένη προς τον καθένα από εμάς», είπε ο Τραμπ.

«Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε επειδή εξέφρασε τις ίδιες ιδέες στις οποίες σχεδόν όλοι σε αυτόν τον χώρο και στα περισσότερα άλλα μέρη της χώρας μας πίστευαν βαθιά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προσπάθησε να αξιοποιήσει την οργή μετά τη δολοφονία του Κερκ σε μια καταστολή των αριστερών ομάδων που κατηγορεί ότι υποδαυλίζουν βία εναντίον των συντηρητικών.

Trump:



Violence comes largely from the left. You don't hear that from too many people, do you? pic.twitter.com/rP1nLCMhOn September 21, 2025

Είπε σήμερα ότι ο δολοφόνος δεν είχε φιμώσει το κίνημα του Κερκ.

«Ο δολοφόνος απέτυχε στην προσπάθειά του επειδή το μήνυμα του Τσάρλι δεν έχει φιμωθεί. Τώρα είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», είπε.

«Ήταν ένας ιεραπόστολος με ευγενές πνεύμα και έναν μεγάλο, σπουδαίο σκοπό. Δεν μισούσε τους αντιπάλους του. Ήθελε το καλύτερο για αυτούς», είπε ο Τραμπ. «Εδώ διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τον αντίπαλό μου», είπε. «Και δεν θέλω το καλύτερο για αυτόν».

Trump: He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent and I don't want the best for them. I'm sorry pic.twitter.com/GUiW7NBb0y — Acyn (@Acyn) September 21, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν από τους λίγους ομιλητές που έκαναν οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οποίο αποκάλεσε «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας», λίγα λεπτά αφότου η σύζυγος του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα, δήλωσε από το βήμα ότι συγχώρεσε τον φερόμενο ως δολοφόνο.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Κερκ δολοφονήθηκε «επειδή είπε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του».

«Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, τη χώρα, για τη λογική και την κοινή λογική», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

LIVE NOW: Building A Legacy, Remembering Charlie Kirk https://t.co/AAuFzwObpi — Turning Point USA (@TPUSA) September 21, 2025

Έρικα Κερκ: Συγχωρώ τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό μου

Σε μια συγκινητική ομιλία, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, απέτισε φόρο τιμής στη ζωή του εκλιπόντος συζύγου της, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να κρατήσει ζωντανό το κίνημά του.

Η Κερκ είπε ότι συγχωρεί τον άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγό της, λαμβάνοντας όρθια χειροκροτήματα από το πλήθος. «Τον συγχωρώ», είπε , παραθέτοντας τα λόγια του Ιησού στον σταυρό: «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν».

Erika Kirk says she forgives the man who killed her husband.pic.twitter.com/qykvvaXYMB — Clash Report (@clashreport) September 21, 2025

Περιέγραψε το σοκ και την αγωνία που ένιωσε βλέποντας τον σύζυγό της στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία του, αλλά είπε επίσης ότι ένιωσε μια συντριπτική αίσθηση παρηγοριάς γνωρίζοντας ότι δεν υπέφερε.

Η Κερκ είπε ότι ο σύζυγός της «πέθανε με ημιτελή δουλειά, αλλά όχι με ημιτελείς υποθέσεις», δηλώνοντας ότι ο μεγαλύτερος σκοπός του ήταν οι προσπάθειές του να αναβιώσει την αμερικανική οικογένεια υπό συντηρητικές χριστιανικές αξίες.

Η συνάντηση Τραμπ και Μασκ

Ο Τραμπ νωρίτερα είχε συνομιλία στο θεωρείο του και με τον Έλον Μασκ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώην επικεφαλής του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) εθεάθησαν στην κάμερα να σφίγγουν τα χέρια την Κυριακή στο «Stadium State Farm» κατά τη διάρκεια ομιλιών του ιδρυτή του Turning Point USA.

Στο μνημόσυνο του Κερκ, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου κοινοποίησε βίντεο με τους άνδρες να συνομιλούν και να ανταλλάσουν χειραψία.

Ο Τραμπ, ο Μασκ και ο Διευθύνων Σύμβουλος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, συνομιλούσαν καθώς ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ξεκινούσε την ομιλία του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσκυψε και είπε κάτι στον Γενικό Διευθυντή των Space X, Tesla και Χ, με τους δύο να κάνουν χειρονομίες και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας να γνέφει επανειλημμένα.

Η επανένωση του Τραμπ και του κάποτε «πρώτου φίλου» του μέσα στη σουίτα του προέδρου στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί δημόσια από τότε που ο πρόεδρος τίμησε τον Μασκ στο τέλος της κυβερνητικής του υπηρεσίας στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης τον Μάιο.

Η είσοδος του Τραμπ στο στάδιο

Μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στο στάδιο και εμφανίστηκε το πρόσωπο του στις γιγαντοοθόνες, οι παραβρισκόμενοι τον χειροκρότησαν και στη συνέχεια φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Ο Τραμπ στεκόταν χαμογελαστός και κοίταζε έξω από το θεωρείο του, το οποίο βρίσκεται ψηλά πάνω από το γήπεδο και είναι καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί.

🚨BREAKING: Audience bursts into chants of "USA, USA, USA" as President Trump enters the Arena for Charlie Kirk's Tribute Ceremony. pic.twitter.com/lJzOVPawDM — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 21, 2025

Ο Έλον Μασκ εντοπίστηκε στο πλήθος κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης. Τον είδαν να σφίγγει το χέρι του Ματ Γκέιτς και να χαιρετά το πλήθος. «Κάθε θέση σε αυτό το γιγαντιαίο στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.

Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.



All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025

«Ασφαλής στα χέρια του Θεού»

Στο στάδιο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ έγινε προσευχή. Ο πάστορας του Τσάρλι Κερκ, Ρομπ Μακόι, μίλησε ενώ ακολούθησε η δωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ρεμπέκα Νταν. «Ο Τσάρλι δεν φοβόταν ποτέ, γιατί ήξερε ότι η ζωή του ήταν ασφαλής στα χέρια του Θεού», ανέφερε ο πάστορας.

STUNNING TURNOUT: Drone video shows the outpouring of support as more than 100,000 people are expected to attend the Charlie Kirk memorial service in Arizona. pic.twitter.com/e8zQSF6i65 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού προέδρου, δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο με τη προσγείωση του αεροσκάφους στην Αριζόνα γράφοντας πως «είμαστε όλοι εδώ για τον Τσάρλι».

We are all here Charlie! #TrumpForce1 has landed pic.twitter.com/uklnrZNdiD — Eric Trump (@EricTrump) September 21, 2025

Οι «μαρξιστές» προσπαθούν να «διεισδύσουν και να κατηχήσουν» τους φοιτητές

Ο Μπεν Κάρσον, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων το 2015, μίλησε στην τελετή μνήμης και αφού εξέφρασε τη θλίψη του για τη δολοφονία του Κερκ είπε πως η «ριζοσπαστική αριστερά» προσπαθεί να «αλλάξει το ποιοι είμαστε» εδώ και «πολλές δεκαετίες».

Οι «μαρξιστές» προσπαθούν να «διεισδύσουν και να κατηχήσουν» τους φοιτητές και να «αποκτήσουν τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και του Χόλιγουντ» για να κάνουν «τη σεξουαλική διαστροφή φυσιολογική, φυσική και υγιή», λέει. Έκλεισε με ένα απόσπασμα από τη Βίβλο και ευχαρίστησε τον Κερκ «για τη θυσία του».

This is what 50+ THOUSAND people worshipping Jesus Christ looks like for Charlie Kirk’s memorial



Jesus Christ truly is KING



AMEN 🙏 pic.twitter.com/32SEGixzSl — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 21, 2025

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι»



Ο φίλος του Τσάρλι Κερκ, Φρανκ Τουρέκ ανέβηκε στο βήμα και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία. Λέει ότι βρισκόταν περίπου επτά μέτρα μακριά από τον influencer όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός.



«Η ομάδα ασφαλείας του έτρεξε αμέσως προς το μέρος του και, καθώς ο Τσάρλι είναι σαν γιος μου, έτρεξα προς την ομάδα ασφαλείας και μαζί τρέξαμε προς το SUV. Κανένας πατέρας δεν θα έμενε πίσω και θα έλεγε “όχι, πάρτε τον γιο μου”. Μπήκα στο πίσω μέρος του SUV και η ομάδα του ήταν καταπληκτική. Η ομάδα του έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ο Τζάστιν οδηγούσε, ο Νταν ήταν μπροστά με το GPS. Ο Ρικ ήταν στα αριστερά μου, κρατούσε το κεφάλι του Τσάρλι, και ο Μπράιαν ήταν στα πόδια του Τσάρλι. Και ο Τσάρλι είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούσαμε καν να κλείσουμε την πόρτα», περιέγραψε.



«Είμαι καθισμένος στο πίσω κάθισμα και ενώ αυτοί του παρέχουν κάθε είδους πρώτες βοήθειες, προφανώς η δουλειά μου, το καθήκον μου, ήταν να φωνάζω. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι, αλλά είχε ήδη πεθάνει. Το πρόσωπό του κοιτούσε το δικό μου, αλλά δεν έβλεπε εμένα. Κοίταζε πέρα από μένα, κατευθείαν στην αιωνιότητα», συμπλήρωσε.

Στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκαν πλάνα από την ημέρα της δολοφονίας. Στο στάδιο επικρατούσε σιγή ενώ προβαλλόταν βίντεο με τον ενθουσιασμένο Κερκ να πετάει καπέλα στο πλήθος στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Χιλιάδες στο στάδιο

Με το άνοιγμα των πυλών, οι υποστηρικτές του Κερκ εισήλθταν στο State Farm Stadium υπό ενδελεχείς ελέγχους, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που θεωρείται εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA.

I am at the Charlie Kirk Memorial in Phoenix.



The crowd size is indescribably massive, and it’s not even 7 a.m.



A group of attendees set up a cross. The sun was rising directly behind it.



I will be documenting throughout the day. Tonight’s show might be a little late depending… pic.twitter.com/9LNkFtOQva — Viva Frei (@thevivafrei) September 21, 2025

Στα καθίσματα των 73.000 θέσεων είχε τοποθετηθεί μια αφίσα με το πρόσωπο του Κερκ και το σύνθημα «ποτέ να μην παραδοθούμε», ενώ στους παρευρισκόμενους είχε δοθεί βραχιολάκι που έγραφε «είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

🚨BREAKING🚨:🇺🇸 CHARLIE KIRK MEMORIAL PREP



Inside State Farm Stadium, each chair is marked with a sign, bracelet, pin, and tissues ahead of the service, reflecting meticulous preparations for attendees and a solemn tribute. pic.twitter.com/KrcbuNr0zu — The_Independent (@TheIndeWire) September 21, 2025

Η ατμόσφαιρα εντός του σταδίου έχει έντονα θρησκευτικό χαρακτήρα, με μεγάλες αφίσες να παραθέτουν αποσπάσματα από την Αγία Γραφή, σε αναγνώριση της βαθιάς χριστιανικής πίστης που ο ίδιος προέβαλλε συχνά στις ομιλίες του.

Επικήδειες ομιλίες εκφώνησε και η σύζυγος του εκλιπόντος, Έρικα Κερκ, η οποία έχει αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης Turning Point USA. Η οργάνωση, που ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ, εξελίχθηκε επί των ημερών του σε έναν οργανισμό εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλη επιρροή στη συντηρητική νεολαία των ΗΠΑ.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα σσφαλείας ήταν δρακόντεια. Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου έγινε η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, είχε μετατραπεί σε φρούριο.

This is what 50+ THOUSAND people worshipping Jesus Christ looks like for Charlie Kirk’s memorial



Jesus Christ truly is KING



AMEN 🙏 pic.twitter.com/32SEGixzSl — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 21, 2025

Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και μυστικές υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, όντας αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της έντονης πολιτικής πόλωσης στη χώρα.

Εκτός από το Στάδιο State Farm, χωρητικότητας 73.000 θέσεων, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.

Ο 31χρονος influencer δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή.

Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του Τραμπ και του Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.

Μέσω των πλατφορμών του –περιλαμβανομένου ενός πετυχημένου πόντκαστ—ο Κερκ απευθυνόταν σε κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως νέων. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.

protothema.gr