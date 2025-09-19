Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα κράτη-μέλη το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και πλήρη απαγόρευση συναλλαγών με τους παραγωγούς πετρελαίου Rosneft και Gazprom Neft, ανακοίνωσε η πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θέλουμε η Ρωσία να φύγει από το πεδίο της μάχης και να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτός είναι ο τρόπος να δώσουμε στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.



So we're increasing the pressure.



With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions ↓ https://t.co/uW7HuZp3br September 19, 2025

Το πακέτο, που προτάθηκε την Παρασκευή, στοχεύει στην περαιτέρω αποδυνάμωση των εσόδων του Κρεμλίνου που χρηματοδοτούν την εισβολή στην Ουκρανία, μέσω μέτρων που αφορούν τον ενεργειακό τομέα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το εμπόριο. Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε την ανάγκη «αύξησης της πίεσης» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν γρήγορα τα μέτρα. «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα», είπε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης περιορισμοί για Ρώσους εμπόρους κρυπτονομισμάτων, η καταχώρηση 45 εταιρειών σε τρίτες χώρες που θεωρούνται ύποπτες για παράκαμψη κυρώσεων, καθώς και 118 πρόσθετες εντάξεις στη «μαύρη λίστα» του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη του ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου της Δύσης.

We want to ban imports of Russian LNG into European markets.



It is time to turn off the tap.



I want to be clear: Europeans will be safe this winter.



Because we have been preparing for this under REPowerEU.



Our efforts are paying off today. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Η πρόταση συνοδεύεται από πρωτοβουλία για επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, είπε ότι «στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2027», υπογραμμίζοντας ότι «τα μετρητά από τις πωλήσεις ενέργειας διατηρούν τον πόλεμο της Ρωσίας». Η Ε.Ε. έχει δεσμευθεί να σταματήσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως το 2028.

Η παρουσίαση των μέτρων καθυστέρησε αυτή την εβδομάδα, σε μέρος, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει πιέσεις αν η Ε.Ε. προβεί σε άμεσο εμπάργκο πετρελαίου. Η πρόταση της Κομισιόν αποσκοπεί, ωστόσο, σε κοινή δράση με την Ουάσινγκτον· αξιωματούχοι της Ε.Ε. κάνουν λόγο για ανάγκη συντονισμένης πίεσης.

Παράγοντες του μπλοκ αναγνωρίζουν ότι πρακτικά εμπόδια θα υπάρξουν: χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από ρωσικά ορυκτά καύσιμα, και η μετάβαση απαιτεί χρονισμό και ρυθμίσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πρόταση που παρουσιάσθηκε στα κράτη-μέλη περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την πλήρη διακοπή εισαγωγών LNG έως τις αρχές του 2027, αντί του στόχου 2028 που είχε τεθεί προηγουμένως.

Τα μέτρα πρέπει τώρα να εγκριθούν από τα κράτη-μέλη. Εφόσον υιοθετηθούν, η 19η δέσμη θα αποτελέσει νέο βήμα στην προσπάθεια της Ε.Ε. να μειώσει τα έσοδα που τροφοδοτούν τον ρωσικό πόλεμο και να επιταχύνει την ενεργειακή απεξάρτηση της Ενωσης από τη Ρωσία.

iefimerida.gr