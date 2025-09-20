Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας «παράνομο» τον τρόπο με τον οποίο καλύπτεται, καθώς –όπως είπε– η κάλυψη είναι υπερβολικά αρνητική.

Μιλώντας χθες Παρασκευή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα «παίρνουν μια πολύ καλή υπόθεση και τη μετατρέπουν σε πολύ κακή υπόθεση», προσθέτοντας: «θεωρώ πως αυτό είναι παράνομο». Επανέλαβε επίσης ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, «το 97%» της τηλεοπτικής κάλυψής του είναι αρνητικό.

Την Πέμπτη είχε απειλήσει ρητά ότι θα μπορούσαν να ακυρωθούν οι άδειες εκπομπής καναλιών που, κατά την έκφρασή του, «τάσσονται εναντίον» του.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, στενό του σύμμαχο. Ο Καρ είχε επικρίνει έντονα σχόλια του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και είχε απειλήσει με κυρώσεις το τηλεοπτικό δίκτυο που τα μετέδωσε. Λίγες ώρες αργότερα, το δίκτυο ανακοίνωσε ότι το «Jimmy Kimmel Live!» σταματά να μεταδίδεται επ’ αόριστον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Καρ «πατριώτη» που δεν θέλει «τα ραδιοκύματα να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο παράνομο και λανθασμένο». Ωστόσο, οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της FCC προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμη και σε συντηρητικούς κύκλους. Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ σημείωσε ότι «είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για μια κυβέρνηση να λέει ποιος λόγος της αρέσει και ποιος όχι», προσθέτοντας ότι, παρότι εκτιμά τον Καρ, «δεν πρέπει να πάρουμε αυτόν τον δρόμο».

