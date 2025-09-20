Η Boeing και η Lockheed Martin βρίσκονται πολύ κοντά στο να εξασφαλίσουν μεγάλες παραγγελίες από την Τουρκία, πιθανόν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, που αφορούν έως και 250 επιβατικά αεροσκάφη αλλά και επιπλέον μαχητικά F-16, ενώ στο τραπέζι μπαίνει και η πολυετής διαμάχη για τα F-35.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι θα υποδεχθεί τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις προωθούμενες αγορές, αλλά και να επιχειρήσουν πρόοδο στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί με τα μαχητικά F-35 και είχε επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης παραγγελίας αεροσκαφών της Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, αλλά και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να καταλήξουν θετικά», ανέφερε ο Τραμπ. «Ο πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ είχαμε πάντοτε μια πολύ καλή σχέση».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Boeing έχει ήδη καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με την Turkish Airlines, το οποίο πιθανόν να παρουσιαστεί επίσημα κατά την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον και οι διμερείς συνομιλίες που θα ακολουθήσουν τον Οκτώβριο θεωρούνται τα επικρατέστερα σενάρια για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η Boeing παρέπεμψε για δηλώσεις στην Turkish Airlines. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Γιαχγιά Ουστούν, σχολίασε: «Συζητάμε με την Boeing για παραγγελία εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση». Αντίθετα, η Lockheed Martin δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Θέλει έσοδα ο Τραμπ

Η πώληση αεροσκαφών αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια του Τραμπ να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Boeing να έχει ξεπεράσει φέτος σε πωλήσεις την ευρωπαϊκή Airbus. Από την αρχή του έτους, οι μετοχές της Boeing έχουν ενισχυθεί κατά 22%, έναντι ανόδου 35% του δείκτη S&P 500 Aerospace & Defense.

Η συμφωνία με την Turkish Airlines θα επισφράγιζε πολυετείς διαπραγματεύσεις, καθώς η αεροπορική εταιρεία έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να σχεδόν διπλασιάσει τον στόλο της την επόμενη δεκαετία και να καταστήσει την Κωνσταντινούπολη διεθνές αεροπορικό κέντρο αντίστοιχο του Ντουμπάι.

Ο πρόεδρος της Turkish Airlines, Αχμέτ Μπολάτ, είχε δηλώσει πέρυσι ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Boeing για περίπου 250 αεροσκάφη, κυρίως 737 Max, αλλά και 75 ευρείας ατράκτου 787 Dreamliner. Σημειώνεται ότι πριν δύο χρόνια η Airbus είχε πετύχει συμφωνία για την πώληση 230 αεροσκαφών στην ίδια εταιρεία.

Ο Ερντογάν έχει στηρίξει με συνέπεια την εθνική αεροπορική, προβάλλοντάς την ως εργαλείο ανάδειξης της Τουρκίας και της οικονομίας της, ύψους 900 δισ. δολαρίων, στη διεθνή σκηνή. Σήμερα, η Turkish Airlines υποστηρίζει ότι είναι η εταιρεία με πτήσεις προς τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας την Κωνσταντινούπολη ως βασικό διαμετακομιστικό κόμβο.

Η Τουρκία υπήρξε ιδρυτικός εταίρος στο πρόγραμμα των F-35, αλλά αποβλήθηκε μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400, που έφερε αμερικανικές κυρώσεις μέσω του νόμου CAATSA και έπληξε τη βιομηχανία άμυνας της χώρας.

Ωστόσο, τον Ιούνιο, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, είχε δηλώσει στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu ότι ενδεχομένως να υπάρξει λύση στη διαμάχη για τα F-35 έως το τέλος του έτους.

