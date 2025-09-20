Η Άγκυρα επιμένει να κινδυνολογεί και τα τουρκικά φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να δημιουργούν κλίμα έντασης με αφορμή την απόκτηση του πυραυλικού συστήματος Barak MX από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, τόσο η τουρκική κυβέρνηση όσο και τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα αποκρύβουν άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Το εν λόγω πυραυλικό σύστημα που μόλις απέκτησε η κυπριακή Εθνική Φρουρά και για το οποίο η Τουρκία εκφράζει «φόβους και ανησυχίες» είναι εδώ και μερικά χρόνια εγκατεστημένο και στο Αζερμπαϊτζάν, μια χώρα την οποία η Άγκυρα όχι μόνο χαρακτηρίζει ως «αδελφή», αλλά ασκεί σημαντικό έλεγχο ως προς την αμυντική της θωράκιση και ικανότητα.

Αυτή τη στιγμή πυραυλικά συστήματα Barak (στα εβραϊκά σημαίνει ‘αστραπή’) βρίσκονται εγκατεστημένα σε πέντε χώρες. Οι δύο απ’ αυτές – Ισραήλ και Ινδία – συμμετέχουν στην κατασκευή του αντιαεροπορικού συστήματος. Οι άλλες τρεις χώρες είναι η Κύπρος, το Αζερμπαϊτζάν, και Μαρόκο.

Το Αζερμπαϊτζάν, αγόρασε 12 πυραυλικά συστήματα Barak 8 μαζί με 75 πυραύλους. Παραδόξως γι’ αυτή την αγορά δεν υπήρξε η όποια αντίδραση από την Τουρκία, και εάν ληφθεί υπόψη το πόσο επηρεάζει την πολιτική και στρατιωτική κατάσταση στη χώρα, θα μπορούσε μέχρι και να αποτρέψει την απόκτησή τους. Πλην όμως δεν έκανε καμιά κίνηση. Σημειώνεται ότι η πρώτη δοκιμή του Barak 8 από το Αζερμπαϊτζάν πάει πίσω σχεδόν μια δεκαετία, καθώς πραγματοποιήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2016.

Όσον αφορά το Barak MX αυτό κατασκευάζεται από την τις IAI (Israel Aerospace Industries) και οι χώρες που το έχουν αποκτήσει εκτός το ίδιο το Ισραήλ είναι η Κύπρος και το Μαρόκο (από το 2023).

Τρεις άλλες χώρες της ΕΕ ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε απόκτηση του Barak MX: Ελλάδα, Ολλανδία και Σλοβακία. Ενώ στους πιθανούς μελλοντικούς αγοραστές περιλαμβάνονται: Γερμανία, Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βιετνάμ, Φιλιππίνες και Ταϊλάνδη.

Σημειώνεται ακόμα ότι το BARAK MX της Israel Aerospace Industries είναι επιχειρησιακό και δοκιμασμένο σε μάχη τόσο με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία όσο και με το Ισραηλινό Ναυτικό, και παρουσιάστηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Rising Lion”. Είναι το πρώτο σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας πολλαπλών χώρων στο Ισραήλ που αναπτύσσεται τόσο σε ναυτική όσο και σε επίγεια παραλλαγή.

Το Barak 8 γνωστό και ως LR-SAM ή MR-SAM είναι σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος (SAM) που αναπτύχθηκε από κοινού από την Ινδία και το Ισραήλ, σχεδιασμένο για αμυντική κάλυψη έναντι κάθε είδους αεροπορική απειλή, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, πυραύλων κατά πλοίων και UAV, καθώς και βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και μαχητικών αεροσκαφών.

Το Barak 8 αναπτύχθηκε από κοινού από τον οργανισμό Έρευνας και Ανάπτυξης Άμυνας της Ινδίας (DRDO) και τις Ισραηλινές Αεροδιαστημικές Βιομηχανίες (IAI). Παράγεται από την Ισραηλινή Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (DDR&D), την Elta Systems , την Rafael Advanced Defense Systems και τις ινδικές Bharat Dynamics limited (BDL), Kalyani Rafael Advanced Systems (KRAS) και Tata Advanced Systems (TASL).