Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή, ύστερα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Κριμαία, χερσόνησο που η Ρωσία έχει καταλάβει και προσαρτήσει από το 2014. Την ανακοίνωση έκανε ο Σεργκέι Ακσιόνοφ, επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης που έχει τοποθετήσει η Μόσχα.

«Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν από επίθεση με drone στην περιοχή του Φάρου», έγραψε ο Ακσιόνοφ στην πλατφόρμα Telegram, διευκρινίζοντας ότι ένα σανατόριο και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Λίγο νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε κάνει λόγο για δύο νεκρούς και 15 τραυματίες, χαρακτηρίζοντας το πλήγμα «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «γύρω στις 19:30, σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος».

Η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Τον Σεπτέμβριο του 2022 είχε ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ακόμη περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – χωρίς όμως να έχει πλήρη έλεγχο σε όλες.

protothema.gr