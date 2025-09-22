Φόρο τιμής στον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, απέδωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο Αμερικανό ήρωα» και «μάρτυρα», σε ομιλία του ενώπιον δεκάδων χιλιάδων πενθούντων στην Αριζόνα.

Ο Τραμπ ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην επιμνημόσυνη δέηση της Κυριακής, όπου κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, εξήραν την πολιτική παρακαταθήκη του Κερκ, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία, έζησε με τόλμη και επιχειρηματολόγησε με λαμπρό τρόπο», είπε ο Τραμπ στο πλήθος στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ κοντά στο Φοίνιξ. «Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», πρόσθεσε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ.

BREAKING: President Trump hugs Erika Kirk. pic.twitter.com/KpgEomdMht — Leading Report (@LeadingReport) September 21, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν μια επίθεση στα ιδανικά όλων των συντηρητικών. «Το όπλο ήταν στραμμένο προς το μέρος του, αλλά η σφαίρα ήταν στραμμένη προς όλους μας. Αυτή η σφαίρα ήταν στραμμένη προς τον καθένα από εμάς», είπε ο Τραμπ.

«Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε επειδή εξέφρασε τις ίδιες ιδέες στις οποίες σχεδόν όλοι σε αυτόν τον χώρο και στα περισσότερα άλλα μέρη της χώρας μας πίστευαν βαθιά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προσπάθησε να αξιοποιήσει την οργή μετά τη δολοφονία του Κερκ σε μια καταστολή των αριστερών ομάδων που κατηγορεί ότι υποδαυλίζουν βία εναντίον των συντηρητικών.

Trump:



Violence comes largely from the left. You don't hear that from too many people, do you? pic.twitter.com/rP1nLCMhOn — Clash Report (@clashreport) September 21, 2025

Είπε σήμερα ότι ο δολοφόνος δεν είχε φιμώσει το κίνημα του Κερκ. «Ο δολοφόνος απέτυχε στην προσπάθειά του επειδή το μήνυμα του Τσάρλι δεν έχει φιμωθεί. Τώρα είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», είπε.

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Trump: He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent and I don't want the best for them. I'm sorry pic.twitter.com/GUiW7NBb0y — Acyn (@Acyn) September 21, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν από τους λίγους ομιλητές που έκαναν οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οποίο αποκάλεσε «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας», λίγα λεπτά αφότου η σύζυγος του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα, δήλωσε από το βήμα ότι συγχώρεσε τον φερόμενο ως δολοφόνο.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Κερκ δολοφονήθηκε «επειδή είπε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του».

«Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, τη χώρα, για τη λογική και την κοινή λογική», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

LIVE NOW: Building A Legacy, Remembering Charlie Kirk https://t.co/AAuFzwObpi — Turning Point USA (@TPUSA) September 21, 2025

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του Αμερικανού προέδρου. Η σύζυγος του Κερκ, Έρικα, εκφώνησε επίσης μια δακρυσμένη ομιλία στην οποία είπε ότι είχε συγχωρέσει τον φερόμενο ως δολοφόνο του συζύγου της.

«Ο σύζυγός μου, ο Τσάρλι, ήθελε να σώζει νέους άνδρες, όπως ακριβώς αυτός που του πήρε τη ζωή», είπε, προσθέτοντας: «Τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Η απάντηση στο μίσος δεν είναι μίσος».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έκαναν ουρά για ώρες έξω από το στάδιο πριν από την εκδήλωση, με κάποιους μάλιστα να έχουν κάνει κάμπινγκ το προηγούμενο βράδυ για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Πολλοί φορούσαν καπέλα του κινήματος Make America Great Again (MAGA), άλλα είδη με το εμπορικό σήμα του Τραμπ και κόκκινες, άσπρες και μπλε στολές.

Μέσα στο στάδιο, η ατμόσφαιρα έμοιαζε με θορυβώδη πολιτική συγκέντρωση με μουσική από χριστιανικά συγκροτήματα που είχαν προηγηθεί, προκαλώντας όρθιους τραγουδιστές από το πλήθος των σχεδόν 100.000 ατόμων.

Στη λίστα των ομιλητών περιλαμβάνονταν μέλη της οργάνωσης του Κερκ, Turning Point USA, η οποία επικεντρώνεται στον συντηρητικό ακτιβισμό στις πανεπιστημιουπόλεις, γνωστές προσωπικότητες του συντηρητικού κινήματος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και όσοι δήλωσαν ότι είχαν διαμορφωθεί από το έργο του Κερκ και την δεξιά χριστιανική κοσμοθεωρία του.

Τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί ο ακτιβισμός του 31χρονου και τόνισαν τη βαθιά του πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της πεντάωρης λειτουργίας. Ο Κερκ, ο οποίος έκανε συζήτηση με φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο στη Γιούτα όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από μια κοντινή ταράτσα, χαρακτηρίστηκε επανειλημμένα ως μάρτυρας.

Άλλοι ομιλητές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο θάνατός του θα αναζωογονήσει περαιτέρω τη συντηρητική ροπή στην Αμερική, η οποία βρίσκεται ήδη σε ισχυρή θέση δεδομένης της κυριαρχίας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και του ελέγχου των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.

Έρικα Κερκ: Συγχωρώ τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό μου

Σε μια συγκινητική ομιλία, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, απέτισε φόρο τιμής στη ζωή του εκλιπόντος συζύγου της, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να κρατήσει ζωντανό το κίνημά του.

Ακολούθησε η σύζυγος του Κερκ, η Έρικα, η οποία κατά καιρούς δακρύζε καθώς περιέγραφε τη σχέση της και ορκίστηκε να συνεχίσει το έργο του συζύγου της. Ονομάστηκε η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Turning Point USA μετά τον θάνατό του.

«Είδα την πληγή που έβαλε τέλος στη ζωή του», είπε. «Ένιωσα όλα όσα θα περίμενε να νιώσει. Ένιωσα σοκ. Ένιωσα φρίκη και ένα επίπεδο πόνου στην καρδιά που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε.»

«Τις τελευταίες 10 ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, δεν είδαμε βία. Δεν είδαμε ταραχές. Δεν είδαμε επανάσταση. Αντίθετα, είδαμε αυτό που ο σύζυγός μου πάντα προσευχόταν να δει σε αυτή τη χώρα, είδαμε αναγέννηση», είπε η Κερκ στο πλήθος.

Στη συνέχεια τόνισε ότι είχε συγχωρέσει τον φερόμενο ως δολοφόνο του συζύγου της, τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον. «Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

#erikakirk ♬ original sound – cbsnews @cbsnews Mrs. Erika Kirk, the widow of 31-year-old conservative activist Charlie Kirk, told attendees at his memorial service Sunday of the moment she had “to look directly at my husband’s murdered body” at a Utah hospital, hours after he was shot. “I saw the wound that ended his life,” she said. “…I saw the one single gray hair on the side of his head, which I never told him about. … I also saw on his lips the faintest smile. … When I saw that it told me Charlie didn’t suffer.” #charliekirk

Περιέγραψε το σοκ και την αγωνία που ένιωσε βλέποντας τον σύζυγό της στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία του συζύγου της, αλλά είπε επίσης ότι ένιωσε μια συντριπτική αίσθηση παρηγοριάς γνωρίζοντας ότι δεν υπέφερε.

Η Κερκ είπε ότι ο σύζυγός της «πέθανε με ημιτελή δουλειά, αλλά όχι με ημιτελείς υποθέσεις», δηλώνοντας ότι ο μεγαλύτερος σκοπός του ήταν οι προσπάθειές του να αναβιώσει την αμερικανική οικογένεια υπό συντηρητικές χριστιανικές αξίες.

Η συνάντηση Τραμπ και Μασκ

Ο Τραμπ νωρίτερα είχε συνομιλία στο θεωρείο του και με τον Έλον Μασκ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώην επικεφαλής του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) εθεάθησαν στην κάμερα να σφίγγουν τα χέρια την Κυριακή στο «Stadium State Farm» κατά τη διάρκεια ομιλιών του ιδρυτή του Turning Point USA.

Στο μνημόσυνο του Κερκ, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου κοινοποίησε βίντεο με τους άνδρες να συνομιλούν και να ανταλλάσουν χειραψία.

Ο Τραμπ, ο Μασκ και ο Διευθύνων Σύμβουλος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, συνομιλούσαν καθώς ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ξεκινούσε την ομιλία του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσκυψε και είπε κάτι στον Γενικό Διευθυντή των Space X, Tesla και Χ, με τους δύο να κάνουν χειρονομίες και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας να γνέφει επανειλημμένα.

Η επανένωση του Τραμπ και του κάποτε «πρώτου φίλου» του μέσα στη σουίτα του προέδρου στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί δημόσια από τότε που ο πρόεδρος τίμησε τον Μασκ στο τέλος της κυβερνητικής του υπηρεσίας στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης τον Μάιο.

Η είσοδος του Τραμπ στο στάδιο

Μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στο στάδιο και εμφανίστηκε το πρόσωπο του στις γιγαντοοθόνες, οι παραβρισκόμενοι τον χειροκρότησαν και στη συνέχεια φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Ο Τραμπ στεκόταν χαμογελαστός και κοίταζε έξω από το θεωρείο του, το οποίο βρίσκεται ψηλά πάνω από το γήπεδο και είναι καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί.

🚨BREAKING: Audience bursts into chants of "USA, USA, USA" as President Trump enters the Arena for Charlie Kirk's Tribute Ceremony. pic.twitter.com/lJzOVPawDM — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 21, 2025

Ο Έλον Μασκ εντοπίστηκε στο πλήθος κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης. Τον είδαν να σφίγγει το χέρι του Ματ Γκέιτς και να χαιρετά το πλήθος. «Κάθε θέση σε αυτό το γιγαντιαίο στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.

Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.



All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025

«Ασφαλής στα χέρια του Θεού»

Στο στάδιο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ έγινε προσευχή. Ο πάστορας του Τσάρλι Κερκ, Ρομπ Μακόι, μίλησε ενώ ακολούθησε η δωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ρεμπέκα Νταν. «Ο Τσάρλι δεν φοβόταν ποτέ, γιατί ήξερε ότι η ζωή του ήταν ασφαλής στα χέρια του Θεού», ανέφερε ο πάστορας.

Δείτε live: