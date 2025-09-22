Η Χαμάς έχει συντάξει επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία ζητά εγγυήσεις για εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων που κρατά, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πηγή που μίλησε στους Times of Israel επιβεβαίωσε ότι το έγγραφο βρίσκεται στο Κατάρ και αναμένεται να παραδοθεί στον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη υπογράψει την επιστολή, αν και αυτό θεωρείται πιθανό να συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Το Κατάρ «παγώνει» τις διαμεσολαβήσεις

Παράλληλα, το Κατάρ έχει «παγώσει» τις συνομιλίες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων, μετά την ισραηλινή απόπειρα να πλήξει την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου. Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι μεσολαβητές δεν έχουν προωθήσει τις διαπραγματεύσεις από τότε, ζητώντας από το Ισραήλ κάποιο είδος συγγνώμης για το περιστατικό.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν δείχνει διατεθειμένο να προβεί σε τέτοια κίνηση, ενώ η Αίγυπτος αποφεύγει να αναλάβει αυτόνομα τον ρόλο του μεσολαβητή, θεωρώντας καθοριστική τη συμμετοχή της Ντόχα.

Νέα πρόταση της Χαμάς σε φάσεις

Η Χαμάς φέρεται να ετοιμάζει και δεύτερη επιστολή προς τον Τραμπ, με την οποία θα προτείνει μια συμφωνία για εκεχειρία σε φάσεις. Ο ίδιος Άραβας διπλωμάτης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, επιτρέποντας πρόοδο στο ζήτημα των ομήρων.

