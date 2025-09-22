Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα νέο βίντεο όπου εμφανίζεται ο 24χρονος Ισραηλινογερμανός όμηρος Αλόν Οχέλ, ο οποίος είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για δεύτερο βίντεο με τον ίδιο άνδρα μέσα στον τρέχοντα μήνα.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, επικαλούμενο την οικογένεια του Οχέλ, ζήτησε από τα μέσα να μην αναπαράγουν ούτε φωτογραφίες ούτε αποσπάσματα από το υλικό. Στα πλάνα, που διέρρευσαν από την ένοπλη πτέρυγα των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Οχέλ, φορώντας μαύρο μπλουζάκι, απευθύνεται στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον καλεί να διεκδικήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας. Στο βίντεο ο ίδιος ζητά επίσης από την οικογένειά του να συνεχίσει τις διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης για να ασκήσει πίεση υπέρ των ομήρων.

NEW: Hamas releases a video of the hostage Alon Ahel. pic.twitter.com/3JCK6e5ZbA September 22, 2025

Το πρακτορείο AFP επισημαίνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την αυθεντικότητα ή την ημερομηνία του βίντεο. Ο Αλόν Οχέλ κατάγεται από το χωριό Λαβόν, στο βόρειο Ισραήλ, και επρόκειτο να σπουδάσει μουσική μετά από ταξίδι στην Ασία. Απήχθη στον αυτοκινητόδρομο 232, μαζί με τρεις ακόμη άνδρες, όταν είχαν μεταβεί για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ. Τον Σεπτέμβριο είχε ήδη προβληθεί άλλο βίντεο με τον Οχέλ και έναν ακόμη όμηρο.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν ακόμη στη Γάζα. Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας εκτιμά πάντως ότι 25 εξ αυτών είναι νεκροί.