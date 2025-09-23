Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ανεστάλη η λειτουργία αεροδρομίων σε δύο χώρες της Ευρώπης καθώς εντοπίστηκαν drones στην περιοχή τους. Συγκεκριμένα διέκοψε τη λειτουργία του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο. Νωρίτερα, είχε κλείσει για περίπου 5 ώρες, και το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα.

Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Όσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο υποχρεώθηκε νωρίτερα να αναστείλει τη λειτουργία του επί σχεδόν πέντε ώρες για τον ίδιο λόγο.

#Breaking #Copenhagen Police confirmed that several large, unidentified drones appeared near Copenhagen Airport but disappeared on their own without being shot down.

Copenhagen Airport is OPEN again

📌Flights are also diverting from Oslo… pic.twitter.com/KhWuBnHHOL — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 22, 2025

«Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Footage of a drone flying very low over Copenhagen airport tonight

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

