Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, μιλώντας εξ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να του χορηγήσουν βίζα – κάλεσε για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για άμεση πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ και της UNRWA.

Ο Αμπάς τόνισε την ανάγκη για άμεση ανοικοδόμηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση και κάλεσε την οργάνωση να «παραδώσει τα όπλα της» στην Παλαιστινιακή Αρχή. «Θέλουμε ένα ενιαίο κράτος χωρίς όπλα», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος του πολέμου, όπως ανέφερε, θα εκπονηθεί προκαταρκτικό σύνταγμα για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, ενώ ακολούθως θα διεξαχθούν εκλογές υπό διεθνή εποπτεία, με στόχο ένα κράτος που θα στηρίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης εξήρε τις 149 χώρες που έχουν ήδη αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και κάλεσε όσες δεν το έχουν πράξει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Υπενθύμισε μάλιστα ότι, λίγες ώρες νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Τέλος, ο Αμπάς εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τη Σαουδική Αραβία και άλλους διεθνείς εταίρους, ώστε να εφαρμοστεί το ειρηνευτικό σχέδιο που θα προκύψει από τη διάσκεψη του ΟΗΕ.

