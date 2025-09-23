Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η αποκάλυψη ότι 35χρονος άνδρας στη Νότια Καρολίνα κρατούσε τέσσερα άτομα παγιδευμένα στο υπόγειο του σπιτιού του, τα κακοποιούσε και τους αφαιρούσε χρήματα, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται όταν μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή από την κακομεταχείριση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ντόνι Ρέι Μπίρτσφιλντ Τζούνιορ κατηγορείται ότι είχε υπό τον έλεγχό του ένα ευάλωτο ζευγάρι και δύο γυναίκες με τις οποίες διατηρούσε ερωτικές σχέσεις, στο σπίτι του στο Λάνκαστερ. Τους ασκούσε σωματική βία, τους απομόνωνε και είχε τον πλήρη έλεγχο ακόμη και για το πότε έτρωγαν ή πήγαιναν στην τουαλέτα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η σύζυγος του ευάλωτου ζευγαριού βρέθηκε νεκρή, έχοντας υποστεί ξυλοδαρμό και στέρηση τροφής και ιατρικής περίθαλψης. Οι ερευνητές εντόπισαν ζωντανούς τον σύζυγό της και τις δύο άλλες γυναίκες που επίσης κρατούνταν αιχμάλωτες.

Ο 35χρονος συνελήφθη την 1η Αυγούστου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση ευάλωτου ατόμου, παράνομη κράτηση, ενδοοικογενειακή βία, αλλά και απάτη, καθώς φέρεται να υπεξαίρεσε χιλιάδες δολάρια από τα θύματά του. Μία από τις γυναίκες υποστήριξε ότι την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, λέγοντάς της μάλιστα ότι «ξέρει πώς να ξεφορτωθεί ένα πτώμα από προηγούμενες εμπειρίες».

Ο Μπίρτσφιλντ παραμένει κρατούμενος στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Λάνκαστερ, με εγγύηση ύψους 150.000 δολαρίων, ενώ οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική έκθεση για να αποφασίσουν αν θα του απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες.

protothema.gr