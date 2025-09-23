Η Lockheed Martin παρουσίασε την Κυριακή (21/9) το Vectis, ένα νέο υπερηχητικό και πλήρως αυτόνομο stealth drone, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί στην αμερικανική αεροπορία το 2028 και να αλλάξει τα δεδομένα στις εναέριες επιχειρήσεις.

Το Vectis δεν απαιτεί πιλότο, δεν ανιχνεύεται από εχθρικά ραντάρ και έχει σχεδιαστεί για να συνοδεύει τα μαχητικά F-35 σε αποστολές καταδίωξης και κατασκοπείας, λειτουργώντας ως «φύλακας άγγελος» τους.

Σύμφωνα με τη Sun, πρόκειται για την τελευταία δημιουργία της Skunk Works, της μυστικής ερευνητικής μονάδας της Lockheed Martin που έχει σχεδιάσει ιστορικά αεροσκάφη όπως το U-2, το SR-71 Blackbird και το F-117 Nighthawk. Οι ειδικοί το χαρακτηρίζουν ήδη «game-changer» για την αεροπορική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.

Οι ιδιότητες του Vectis

Μεγαλύτερο από drone-πύραυλο αλλά μικρότερο από μαχητικό F-16, το Vectis εντάσσεται στην κατηγορία Group 5 UAV, δηλαδή ζυγίζει περισσότερα από 600 κιλά και μπορεί να επιχειρεί σε μεγάλα ύψη.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν ένα αεροσκάφος χωρίς ουρά, με σχήμα πτέρυγας δέλτα και εισαγωγές αέρα τοποθετημένες στην άνω πλευρά, όλα σχεδιασμένα για ελαχιστοποίηση της ανίχνευσης από ραντάρ.

Το drone θα μπορεί να εκτελεί αποστολές ακριβείας, ηλεκτρονικού πολέμου, επιτήρησης, καθώς και αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις στον αέρα.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η δυνατότητα να λειτουργεί τόσο αυτόνομα όσο και ως «πιστός σύντροφος» προηγμένων μαχητικών, όπως το F-35 Lightning II.

Σύμφωνα με την Lockheed, θα έχει εμβέλεια που του επιτρέπει πτήσεις όχι μόνο εντός των ΗΠΑ αλλά και στον Ινδο-Ειρηνικό, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Survivable. Lethal. Autonomous.

Lockheed Martin Vectis™ is here. 🦨



This cutting-edge uncrewed aircraft integrates with 5th and next-gen platforms and provides unparalleled mission survivability. pic.twitter.com/Y7IgoUqstF September 21, 2025

Σε αντίθεση με άλλα μυστικά πρωτότυπα, η Lockheed σκοπεύει να διαθέσει το Vectis όχι μόνο στην αμερικανική αεροπορία αλλά και σε συμμαχικές χώρες.

Το drone έχει σχεδιαστεί με «ανοιχτή αρχιτεκτονική» ώστε να μπορεί να αναβαθμίζεται εύκολα, ενώ η χρήση ψηφιακού σχεδιασμού και προηγμένων μεθόδων κατασκευής μειώνει το κόστος.

Ο επικεφαλής της Skunk Works, ΟJ Sanchez, τόνισε: «Το Vectis είναι η κορύφωση της εμπειρίας μας στην ανάπτυξη μαχητικών, την ενσωμάτωση πολύπλοκων συστημάτων και την αυτονομία. Δεν δημιουργούμε απλώς μια νέα πλατφόρμα – οικοδομούμε ένα νέο παράδειγμα για την αεροπορική ισχύ, βασισμένο σε ένα ευέλικτο, προσαρμόσιμο και οικονομικό πλαίσιο drone».

Τι σημαίνει η δημιουργία του Vectis για την αμερικανική Αεροπορία

Η παρουσίαση γίνεται σε μια περίοδο που η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει τον μικρότερο στόλο στην ιστορία της, με λιγότερα από τα μισά μαχητικά που διέθετε το 1987.

Ταυτόχρονα, τα υπάρχοντα αεροσκάφη αποσύρονται ταχύτερα από ό,τι αντικαθίστανται, γεγονός που καθιστά την ανάπτυξη φθηνών, αυτόνομων drones όπως το Vectis αναγκαία.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας των ΗΠΑ, στρατηγός David W. Allvin, σημείωσε: «Το πρόγραμμα CCA (Collaborative Combat Aircraft – αεροσκάφος συνοδείας μάχης) αφορά την παροχή αποφασιστικού πλεονεκτήματος σε περιβάλλοντα υψηλής αντιπαράθεσης. Η διαδικασία επιταχύνει την ένταξη νέων συστημάτων μέσω καινοτόμου σχεδιασμού και στρατηγικών προμηθειών. Αυτά τα αεροσκάφη θα μας βοηθήσουν να περάσουμε από την ετοιμότητα σε επιχειρησιακή κυριαρχία».

Το Vectis αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό έως το 2028. Θα μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά τόσο για εκπαίδευση όσο και για πολεμικές επιχειρήσεις, με την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα ενσωματωμένες εξ αρχής.

Η ευελιξία του ανοίγει τον δρόμο για αξιοποίησή του από το Ναυτικό, το Σώμα Πεζοναυτών αλλά και συμμαχικές αεροπορίες, φέρνοντας την Lockheed αντιμέτωπη με ανταγωνιστές, όπως το MQ-28 Ghost Bat της Boeing.

Την ώρα που η Κίνα παρουσιάζει δικά της «αόρατα» drones, η αποκάλυψη του Vectis δείχνει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν την τεχνολογική τους υπεροχή.

protothema.gr