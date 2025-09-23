Τρεις μήνες από τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, παρουσιάζει την επιχείρηση με επίκεντρο τις τεράστιες βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο βίντεο φαίνονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώνονται από τις ΗΠΑ.

Έξι αεροσκάφη απογειώθηκαν από αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Έπειτα από ένα ταξίδι πολλών ωρών και χιλιάδων χιλιομέτρων έφτασαν στο Ιράν όπου χρησιμοποίησαν τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP για να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που ήταν βαθιά μέσα στο έδαφος. Τελικά προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk — General David Allvin (@OfficialCSAF) September 23, 2025 Η επιχείρηση της 21ης Ιουνίου έγινε στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν, έγινε στο πλαίσιο του 12ημερου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.



Τα Β-2 εκτόξευσαν 14 βόμβες «bunker buster» και επέστρεψαν στις βάσεις τους με ασφάλεια.



Το βίντεο δείχνει ακριβώς μια βόμβα GBU-57 MOP να τρυπάει το έδαφος. Προέρχεται από προηγούμενες δοκιμές της αμερικανικής και δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας τους.



Πρόκειται για βόμβα που μπορεί να μεταφέρει το βομβαρδιστικό B-2 Spirit, με βάρος να φτάνει τα 13.600 κιλά.



Θεωρητική μπορεί να τρυπήσει 60 μέτρα ενισχυμένου σκυροδέματος ή



Απο protothema.gr