Τρεις μήνες από τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, παρουσιάζει την επιχείρηση με επίκεντρο τις τεράστιες βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν.
Στο βίντεο φαίνονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώνονται από τις ΗΠΑ.
Έξι αεροσκάφη απογειώθηκαν από αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.
Έπειτα από ένα ταξίδι πολλών ωρών και χιλιάδων χιλιομέτρων έφτασαν στο Ιράν όπου χρησιμοποίησαν τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP για να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που ήταν βαθιά μέσα στο έδαφος. Τελικά προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.