Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, κάλεσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να κινηθεί «ποινική διαδικασία» σε βάρος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα φονικά πλήγματα στην Καραϊβική, τα οποία είχαν στόχο ταχύπλοα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά.

Ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο επειδή «έδωσε την εντολή» για τις επιθέσεις, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «νέοι που απλώς ήθελαν να ξεφύγουν από τη φτώχεια».

«Λένε ότι οι πύραυλοι στην Καραϊβική στόχευαν διακινητές ναρκωτικών. Αυτό είναι ψέμα!», τόνισε ο Πέτρο, αφήνοντας αιχμές ότι ορισμένα από τα θύματα ήταν Κολομβιανοί πολίτες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει ότι από τις αρχές του μήνα κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας συνολικά 14 επιβαίνοντες. Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί το Καράκας ότι διευθύνει καρτέλ ναρκωτικών και ενισχύει τη διακίνηση προς τις ΗΠΑ.

Ο Κολομβιανός Πρόεδρος υποστήριξε πως «πρέπει να κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που έδωσε την εντολή, του Προέδρου Τραμπ». Πρόσθεσε ότι οι πραγματικοί ηγέτες των καρτέλ βρίσκονται στο Μαϊάμι και είναι «γείτονες του Προέδρου των ΗΠΑ».

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον–Μπογκοτά, αν και παραδοσιακά στενές, έχουν επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν από την Κολομβία την πιστοποίηση του «εταίρου» στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, επιτείνοντας το διπλωματικό ρήγμα.