Αφίσες με τη λέξη «καταζητείται» και το πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τοποθετήθηκαν από αγνώστους σε κολώνες γύρω από τον Λευκό Οίκο, ενόψει της συνάντησής του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη.

Οι αφίσες αναφέρονταν στα επεισόδια του Μαΐου 2017 στην Ουάσινγκτον, όταν μέλη της συνοδείας του Ερντογάν εμφανίζονταν να επιτίθενται βίαια σε ειρηνικούς διαδηλωτές έξω από την κατοικία του Τούρκου πρέσβη στην πλατεία Σέρινταν, μετά τη συνάντηση του Τούρκου ηγέτη με τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Καταζητείται για αρκετά αδικήματα συνωμοσίας, επίθεσης και ξυλοδαρμού κατά ειρηνικών Αμερικανών διαδηλωτών στις 16 Μαΐου 2017 στην Ουάσινγκτον», έγραφαν χαρακτηριστικά.

Spotted near the White House.



Turkish dictator Recep Erdogan shouldn’t be welcomed at the White House.



He should be arrested at the airport on September 25th.#ArrestErdogan pic.twitter.com/hVQBDclwHA — ANCA (@ANCA_DC) September 22, 2025

Την ίδια ώρα, στη Νέα Υόρκη έκανε την εμφάνισή του κόκκινο φορτηγάκι με το σύνθημα «Ελευθερώστε τον Ιμάμογλου», σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κράτηση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης σε τουρκική φυλακή.

Erdoğan'ın ABD ziyareti sürerken New York sokaklarında 'Free İmamoğlu' yazan kamyon olması dikkat çekti. pic.twitter.com/BvZt1VfG8I September 24, 2025

Παράλληλα, συνεργεία εργάζονταν στον Λευκό Οίκο για την ενίσχυση της περίφραξης, καθώς εκτός από την άφιξη του Ερντογάν την Πέμπτη, τη Δευτέρα αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Protothema.gr