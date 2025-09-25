Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη βορειοδυτική Βενεζουέλα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Το επίκεντρο εντοπίστηκε 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, με εστιακό βάθος περίπου 8 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ η ισχυρή δόνηση προκάλεσε ανησυχία και έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους.

Pánico causó en Cúcuta el sismo de magnitud 6.1 que se registró a las 5:21 de este miércoles con epicentro en Mene Grande, estado de Zulia, en Venezuela.



Universidades, edificios, viviendas, locales comerciales y establecimientos públicos fueron evacuados por prevención.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, επικαλέστηκε το εθνικό σεισμολογικό ινστιτούτο Funvisis, σημειώνοντας ότι ο σεισμός καταγράφηκε στους 5,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. «Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές σε κτίρια», ανέφερε, αποδίδοντας το γεγονός «στην ποιότητα των κατασκευών στη Βενεζουέλα».

Un sismo superficial con magnitud 6,1 se registró a las 5:21 de la tarde, hora local, en el occidente de Venezuela, con epicentro en el estado Zulia. El evento fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).



Los detalles >> https://t.co/WzGutk2e6y pic.twitter.com/YkGofV6aIR September 24, 2025

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας εκτίμησε το μέγεθος στα 6,1 Ρίχτερ, διευκρινίζοντας ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη χώρα αλλά και σε νησιά της Καραϊβικής.

Η δόνηση έγινε αισθητή επίσης στο Καράκας και στο Μαρακαΐμπο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP και κατοίκους που περιέγραψαν σκηνές πανικού.

🇻🇪 Daños en un centro comercial de Barquisimeto tras el sismo de magnitud 6.2 en Mene Grande, Zulia, Venezuela.

Η Βενεζουέλα είναι ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα, καθώς περίπου το 80% του πληθυσμού ζει σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Το 1997 σεισμός στο Καριάκο στοίχισε τη ζωή σε 73 ανθρώπους, ενώ το 1967 σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Καράκας προκάλεσε τον θάνατο 283 ατόμων.

