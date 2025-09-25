Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι «αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο». Μιλώντας στο Axios, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως «αν έχουμε όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ, τότε θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το “πράσινο φως” για χτυπήματα στη Ρωσία, αν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίσουν να στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας».

Στην ίδια συνέντευξη, η οποία θα μεταδοθεί ολόκληρη την Παρασκευή, ο Ζελένσκι δήλωσε πως δεν σκοπεύει να ηγηθεί της χώρας του σε καιρό ειρήνης, τονίζοντας ότι θα ζητήσει από το ουκρανικό κοινοβούλιο να προκηρύξει εκλογές σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία.

Zelensky:



If we have long distance weapons from the US, we will use them.



Kremlin officials must end the war or find the nearest bomb shelters. pic.twitter.com/yjEayiiQeY — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

«Ο στόχος μου είναι να τελειώσει ο πόλεμος, όχι να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου», είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι «έτοιμος» να παραιτηθεί όταν τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Ερωτηθείς αν δεσμεύεται να προχωρήσει σε εκλογές εφόσον υπάρξει εκεχειρία πολλών μηνών, απάντησε «ναι», εξηγώντας πως ήδη είπε στον Τραμπ στη συνάντησή τους την Τρίτη ότι «αν υπάρξει εκεχειρία, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα και μπορώ να δώσω αυτό το μήνυμα στο κοινοβούλιο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι κατανοεί την πιθανή ανάγκη «ενός ηγέτη με νέα εντολή» για τις αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη ειρήνη και εκτίμησε πως «κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, πιστεύω ότι η ασφάλεια μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθούν εκλογές. Μπορεί να γίνει».

protothema.gr