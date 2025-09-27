Η ουκρανική μονάδα «Ghosts» (Φαντάσματα) ανακοίνωσε ότι αυτή την εβδομάδα κατέρριψε δύο ρωσικά αεροσκάφη και έπληξε δύο συστήματα ραντάρ σε επίθεση με τη χρήση drone. Σύμφωνα με τη διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας, οι δυνάμεις της έθεσαν εκτός μάχης δύο An-26, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχείρησης για την καταστροφή στόχων υψηλής αξίας στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Το Antonov An-26 είναι ένα δικινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος με στροβιλοκινητήρα που σχεδιάστηκε αρχικά από τη Σοβιετική Ένωση. Το αεροπλάνο τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία το 1970.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, η επίθεση της μονάδας έπληξε επίσης έναν σταθμό ραντάρ επιτήρησης επιφανείας και ένα παράκτιο σύστημα ραντάρ MR-10M1 «Mys M1»

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει την επίθεση.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας αναφέρθηκε επίσης στην επίθεση και κοινοποίησε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η επίθεση να λαμβάνει χώρα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο, τα παλαιά ρωσικά αεροσκάφη καταστράφηκαν.

Η Ουκρανία δεν γνωστοποίησε ποια drones χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ή πώς χρησιμοποιήθηκαν, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει drones τόσο μεγάλης όσο και μικρής εμβέλειας για να πλήξουν ρωσικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε αεροπορικές βάσεις τόσο στην Κριμαία όσο και εντός της Ρωσίας.

Αυτές οι τακτικές του Κιέβου έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές υποβαθμίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις τις ρωσικές δυνατότητες. Έχουν επίσης όμως πυροδοτήσει νέες ανησυχίες ότι οι δυτικές αεροπορικές βάσεις θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε αντίστοιχα είδη επίθεσης και ενδεχομένως να χρειαστούν ισχυρότερες άμυνες.

Η ανακοίνωση της διεύθυνσης στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας ήρθε μετά την ανακοίνωση της Δευτέρας ότι τα «Φαντάσματα» κατέστρεψαν δύο ρωσικά αεροσκάφη Be-12 «Chaika» σε επίθεση στην Κριμαία, χαρακτηρίζοντάς την ως την πρώτη φορά στην ιστορία που το αεροσκάφος, το οποίο λέγεται ότι χρησιμοποιεί η Ρωσία για να κυνηγά εχθρικά ναυτικά drones, καταστράφηκε σε μάχη.

Πέρα από τις πρόσφατες επιθέσεις σε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, η ουκρανική μονάδα «Φαντάσματα» έχει αναλάβει την ευθύνη για μια σειρά από πλήγματα σε ρωσικό εξοπλισμό και βάσεις, κυρίως στην Κριμαία, αν και οι διαθέσιμες πληροφορίες για αυτά τα πλήγματα είναι περιορισμένες.

Τα «Φαντάσματα»

Τα «Φαντάσματα» είναι μια μυστηριώδης, ειδική μονάδα που εντάσσεται στη διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας, η οποία περιγράφει τον σκοπό της ως την «αποστρατιωτικοποίηση της προσωρινά κατεχόμενης Κριμαίας».

Έχει καταστρέψει ρωσικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας, έχει πλήξει ρωσικές βάσεις και έχει στοχεύσει ρωσικές υποδομές επιτήρησης, ενώ παράλληλα έχει διεξάγει νυχτερινές έρευνες για την αναζήτηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

